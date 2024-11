Previsioni Meteo Montichiari: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montichiari indicano un Sabato 9 Novembre caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai +11°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,3 km/h e i 5,9 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 75-78%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1027-1028 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da +10,7°C a +14,6°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che si manterrà tra i 5,1 km/h e i 7,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66-79%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile. Non si registreranno precipitazioni, e la visibilità rimarrà buona nonostante la copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, le temperature scenderanno leggermente, con valori che si aggireranno intorno ai +11°C e +14,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità simile a quella della mattina. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà elevata, tra il 65% e il 82%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +10°C. La situazione meteo non subirà cambiamenti significativi, con cielo coperto e vento leggero. L’umidità rimarrà alta, e la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi attorno ai 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montichiari nei prossimi giorni non evidenzieranno variazioni significative. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che oscilleranno tra i +10°C e i +14°C. La stabilità delle condizioni meteo suggerisce che non ci saranno precipitazioni significative, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana di tempo grigio e fresco, con la possibilità di qualche schiarita sporadica nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Montichiari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.2° perc. +10.3° Assenti 2.8 NO max 2.9 Maestrale 75 % 1028 hPa 4 cielo coperto +11.1° perc. +10.3° Assenti 2.3 O max 2.4 Ponente 75 % 1028 hPa 7 cielo coperto +10.8° perc. +10° Assenti 5.9 ONO max 7.4 Maestrale 79 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13.9° perc. +13.1° Assenti 6.1 O max 6.7 Ponente 68 % 1027 hPa 13 cielo coperto +14.7° perc. +14° Assenti 6.4 O max 7.2 Ponente 65 % 1025 hPa 16 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° Assenti 7.5 O max 9.4 Ponente 79 % 1025 hPa 19 cielo coperto +11.1° perc. +10.4° Assenti 5.7 ONO max 6.2 Maestrale 82 % 1025 hPa 22 cielo coperto +10.6° perc. +9.9° Assenti 5.2 ONO max 5.5 Maestrale 82 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:51

