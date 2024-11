Previsioni Meteo Monza: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 18 Novembre, Monza si troverà a fronteggiare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 7,7°C e i 10,6°C, mentre la velocità del vento sarà piuttosto contenuta, con raffiche che non supereranno i 4,9 km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 70-80%, contribuendo a una sensazione di freddo maggiore rispetto ai valori termici effettivi.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,7°C. La mattina inizierà con una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno a circa 6,6°C. Tuttavia, si assisterà a un parziale miglioramento della copertura nuvolosa, con la presenza di poche nuvole e nubi sparse. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 10,3°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,6°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e non si prevedono precipitazioni significative. La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 7,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, mantenendo un’atmosfera grigia e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Monza indicano una giornata caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, con temperature che non offriranno particolari variazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve miglioramento solo verso la fine della settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso continuerà a dominare il panorama meteo locale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Monza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.6 ENE max 4 Grecale 77 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 1.2 E max 1.8 Levante 76 % 1013 hPa 7 poche nuvole +6.7° perc. +6.7° Assenti 2.4 E max 2.7 Levante 80 % 1014 hPa 10 nubi sparse +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.6 SSE max 4.5 Scirocco 67 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10.6° perc. +9.3° Assenti 3.9 E max 4.9 Levante 61 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 2.8 SE max 4 Scirocco 70 % 1014 hPa 19 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 1.7 ENE max 2.2 Grecale 74 % 1014 hPa 22 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° Assenti 1.2 ENE max 2.2 Grecale 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.