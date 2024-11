Previsioni Meteo Monza: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Monza indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa subirà un notevole miglioramento rispetto alle ore notturne, quando il cielo sarà stato coperto. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 11°C nelle ore centrali della giornata, mentre la sera si assisterà a un leggero abbassamento delle temperature.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 8°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 19 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 75%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 10°C entro le ore centrali. La velocità del vento rimarrà contenuta, con intensità che varierà da leggera a moderata, e l’umidità comincerà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 11,9°C. Le condizioni saranno ideali per attività all’aperto, grazie alla quasi totale assenza di nuvole e a una leggera brezza. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1021 hPa, contribuendo a mantenere un clima stabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 8°C. Il cielo rimarrà sereno, e il vento si farà più leggero, creando un’atmosfera tranquilla. L’umidità si manterrà attorno al 65%, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 14 Novembre a Monza suggeriscono una giornata di bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve aumento delle temperature, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Monza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.3° perc. +7.3° prob. 1 % 7.1 E max 19.3 Levante 75 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° prob. 9 % 3.9 E max 11.2 Levante 75 % 1023 hPa 7 nubi sparse +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.3 ONO max 4.8 Maestrale 70 % 1023 hPa 10 poche nuvole +10.4° perc. +8.9° Assenti 6 OSO max 8.8 Libeccio 53 % 1023 hPa 13 cielo sereno +11.9° perc. +10.3° Assenti 7.1 SO max 8.5 Libeccio 46 % 1021 hPa 16 cielo sereno +10.5° perc. +9° Assenti 6.2 OSO max 11.4 Libeccio 54 % 1021 hPa 19 cielo sereno +9° perc. +9° Assenti 2.6 SO max 7.5 Libeccio 63 % 1022 hPa 22 cielo sereno +8.1° perc. +8.1° Assenti 0.6 SSO max 3.3 Libeccio 65 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:50

