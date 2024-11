Previsioni Meteo Monza: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Monza si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. La mattina seguirà con condizioni simili, senza significative variazioni termiche, mentre nel pomeriggio si registreranno temperature stazionarie attorno ai 14°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si avvicineranno ai 11°C.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo di Monza sarà coperto al 100%, con una temperatura di 12,3°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1028 hPa. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 6%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da 12°C a 14,4°C. La velocità del vento si manterrà leggera, oscillando tra i 4,5 km/h e i 6,2 km/h, sempre da direzione Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 68%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente freddo.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una stabilità termica, con temperature che rimarranno costanti attorno ai 14°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa al 96%. Anche in questo frangente, le condizioni di vento rimarranno tranquille, con velocità che non supereranno i 7 km/h.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si manterrà attorno al 70%, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monza nei prossimi giorni indicano una continuazione di questo clima nuvoloso e fresco. Domani, ci si aspetta un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, mentre dopodomani le temperature potrebbero subire un ulteriore abbassamento. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il cielo per un po’ di tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Monza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.2° perc. +11.3° Assenti 2.6 OSO max 4.2 Libeccio 70 % 1028 hPa 4 cielo coperto +12° perc. +11.1° prob. 6 % 4.5 OSO max 7.3 Libeccio 72 % 1028 hPa 7 cielo coperto +12° perc. +11° prob. 11 % 4.5 O max 10.5 Ponente 68 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13.7° perc. +12.6° prob. 7 % 3.5 ONO max 6 Maestrale 56 % 1027 hPa 13 cielo coperto +14.4° perc. +13.4° Assenti 6.4 SO max 7 Libeccio 56 % 1025 hPa 16 cielo coperto +13.5° perc. +12.5° Assenti 5.2 SO max 8.4 Libeccio 63 % 1025 hPa 19 cielo coperto +12.3° perc. +11.4° Assenti 3.1 OSO max 4.8 Libeccio 68 % 1025 hPa 22 cielo coperto +11.5° perc. +10.6° Assenti 1.4 OSO max 3.1 Libeccio 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:55

