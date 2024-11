Previsioni Meteo Muggiò: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Muggiò si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 12,5°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 5 km/h, e la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, rendendo improbabili eventi piovosi.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si manterrà intorno ai 9,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e i venti saranno deboli, provenienti da est. L’umidità si attesterà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 16%.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 9,6°C a 12,3°C. L’umidità diminuirà progressivamente, raggiungendo il 48% entro mezzogiorno. Anche in questa fase, i venti saranno leggeri, e non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 10,2°C e 12,5°C. La copertura nuvolosa scenderà al 89%, e i venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che non supererà i 5 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 9°C. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con una copertura che scenderà fino al 29%. I venti saranno quasi assenti, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 63%.

In conclusione, le previsioni meteo per Muggiò indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza significative variazioni di temperatura. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili schiarite e un lieve abbassamento delle temperature. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Muggiò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° prob. 12 % 4.2 E max 10.5 Levante 67 % 1022 hPa 4 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° prob. 16 % 3 NE max 8.6 Grecale 67 % 1021 hPa 7 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° prob. 6 % 1.2 SSO max 6 Libeccio 64 % 1023 hPa 10 cielo coperto +11.4° perc. +10° prob. 3 % 1.2 NE max 5.7 Grecale 56 % 1025 hPa 13 cielo coperto +12.4° perc. +10.9° Assenti 3.5 SSE max 6.9 Scirocco 47 % 1024 hPa 16 nubi sparse +11.2° perc. +9.8° Assenti 5.4 SSO max 9.9 Libeccio 53 % 1024 hPa 19 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 0.6 SSE max 2.2 Scirocco 58 % 1025 hPa 22 nubi sparse +9.1° perc. +9.1° Assenti 2.3 ONO max 4.2 Maestrale 62 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:52

