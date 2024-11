Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Mugnano di Napoli si preannuncia una giornata caratterizzata da precipitazioni diffuse e temperature miti. Le previsioni meteo indicano che la pioggia leggera accompagnerà gli abitanti durante gran parte della giornata, con un incremento della copertura nuvolosa. La temperatura si attesterà attorno ai 17°C, con una percezione leggermente più bassa a causa del vento. La velocità del vento varierà, portando a condizioni di brezza tesa nel pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, Mugnano di Napoli sperimenterà pioggia leggera con una temperatura di circa 15,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 70%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,8 km/h da Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,3 km/h. L’umidità sarà elevata, intorno al 78%, e non si registreranno precipitazioni significative.

Nella mattina, la situazione non cambierà di molto. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che saliranno fino a 17,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 61%, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 25,7 km/h. Le precipitazioni si manterranno leggere, con valori che varieranno da 0,13 mm a 0,45 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con pioggia leggera e temperature che si aggireranno attorno ai 16,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 66%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, con velocità che potranno arrivare fino a 26,9 km/h. Le precipitazioni si attesteranno tra 0,3 mm e 0,54 mm, mantenendo un’intensità costante.

La sera porterà con sé un leggero miglioramento, ma la pioggia leggera persisterà. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con una copertura nuvolosa che scenderà al 20%. La velocità del vento si manterrà sui 21,7 km/h, rendendo la serata fresca e umida. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con valori che varieranno da 0,38 mm a 0,94 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mugnano di Napoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Martedì 19 Novembre, gli abitanti dovranno prepararsi a una giornata di pioggia leggera e vento fresco, con un’attenzione particolare alle condizioni di umidità elevata.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.2° perc. +14.8° 0.33 mm 7.2 O max 9.8 Ponente 78 % 1015 hPa 4 nubi sparse +15.2° perc. +14.7° prob. 45 % 5 O max 6.7 Ponente 76 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +15.3° perc. +14.8° 0.13 mm 10.2 OSO max 15.9 Libeccio 74 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +17° perc. +16.6° 0.45 mm 24.5 OSO max 31.4 Libeccio 68 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +17.5° perc. +17° 0.3 mm 26.9 OSO max 33.7 Libeccio 65 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +16.4° perc. +16° 0.54 mm 22.2 OSO max 34.6 Libeccio 70 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +16.1° perc. +15.7° 0.94 mm 22.8 OSO max 35.1 Libeccio 74 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +16.2° perc. +15.9° 0.38 mm 21.3 OSO max 36.6 Libeccio 76 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.