Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

Mercoledì 13 Novembre a Mugnano di Napoli si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Le previsioni meteo indicano un’intensa copertura nuvolosa che accompagnerà il territorio per tutta la giornata, con piogge di varia intensità che si alterneranno. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra i 10,8°C e i 12,8°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’80%. I venti, provenienti principalmente da Nord Est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 30,3 km/h.

Durante la notte, Mugnano di Napoli sarà interessata da piogge leggere e moderate, con temperature che si aggireranno intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi con intensità variabile. La velocità del vento si manterrà attorno ai 20 km/h, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Si registreranno piogge leggere, con temperature che si attesteranno attorno ai 12°C. La nuvolosità rimarrà fitta e le precipitazioni continueranno a cadere, con una probabilità di pioggia che si manterrà alta. I venti, provenienti da Nord Est, si presenteranno con una velocità di circa 20 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento dell’intensità delle piogge, che si trasformeranno in piogge moderate. Le temperature subiranno un lieve calo, attestandosi sui 10,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata. I venti si faranno sentire con una velocità di circa 15 km/h, contribuendo a un clima fresco e umido.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si manterranno intorno ai 11°C. Le piogge, sebbene più leggere rispetto al pomeriggio, continueranno a cadere, mantenendo la copertura nuvolosa al massimo. I venti si presenteranno con intensità moderata, creando un’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Mugnano di Napoli nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con piogge che potrebbero continuare a manifestarsi anche nei giorni successivi. Si consiglia di prepararsi a un clima umido e fresco, con temperature che non supereranno i 12°C. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +11.8° perc. +10.8° 1.19 mm 19.7 NE max 30.3 Grecale 70 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +11.2° perc. +10.5° 0.84 mm 23.2 NE max 36.5 Grecale 79 % 1019 hPa 7 pioggia leggera +11.7° perc. +10.9° 0.14 mm 20.6 NE max 32 Grecale 73 % 1020 hPa 10 pioggia leggera +12.2° perc. +11.3° 0.46 mm 18.2 NE max 28.3 Grecale 70 % 1020 hPa 13 pioggia moderata +10.8° perc. +10.1° 3.41 mm 18.5 NE max 29.6 Grecale 85 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +11.5° perc. +10.8° 0.65 mm 15.2 NE max 26.2 Grecale 81 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +11.4° perc. +10.8° 0.9 mm 15 NE max 22.9 Grecale 85 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +11.7° perc. +11° 0.18 mm 14.3 NNE max 20.1 Grecale 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:44

