Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Mugnano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai +17,1°C, mentre al mattino si registreranno valori che raggiungeranno i +20,1°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’umidità che varierà tra il 51% e il 67%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est-nord-est, con velocità che non supereranno i 8 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che scenderà gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai +16,4°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 66%, e la brezza leggera accompagnerà la notte.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +19,1°C entro le ore 10:00. Anche in questa fascia oraria, l’umidità si manterrà attorno al 54%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai +19,7°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e la probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi attorno all’11%. L’umidità si manterrà su valori simili a quelli del mattino, intorno al 52%.

Infine, nella sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a +16,9°C entro le ore 23:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque nella categoria della brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mugnano di Napoli nei prossimi giorni evidenziano una stabilità meteorologica, con temperature miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Per il fine settimana, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti delle passeggiate all’aria aperta dovranno tenere in considerazione l’abbigliamento adeguato per le temperature serali più fresche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.9° perc. +16.2° prob. 21 % 7.6 ENE max 11.5 Grecale 62 % 1026 hPa 4 cielo coperto +16.5° perc. +16° prob. 23 % 7.7 ENE max 11.6 Grecale 66 % 1026 hPa 7 cielo coperto +16.6° perc. +16.1° prob. 19 % 7.8 NE max 10.6 Grecale 65 % 1026 hPa 10 cielo coperto +19.1° perc. +18.5° prob. 21 % 8.4 ENE max 10.2 Grecale 54 % 1027 hPa 13 cielo coperto +20° perc. +19.4° prob. 7 % 5.6 SE max 7.8 Scirocco 51 % 1025 hPa 16 cielo coperto +19.5° perc. +18.9° prob. 11 % 1.3 SE max 6.3 Scirocco 52 % 1025 hPa 19 nubi sparse +18.4° perc. +17.7° prob. 9 % 7.5 ENE max 14.7 Grecale 55 % 1026 hPa 22 nubi sparse +17.3° perc. +16.6° Assenti 7.6 NE max 13 Grecale 60 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:48

