Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: il bollettino per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’86% e temperature intorno ai 14,3°C. Durante la mattina, la nuvolosità aumenterà fino al 100%, con temperature tra 14,5°C e 15,3°C. Nel pomeriggio, si registrerà pioggia leggera e temperature fino a 17°C, con un aumento dell’umidità al 75%. Martedì, si prevede pioggia leggera e un cielo che si schiarirà in mattinata, mentre nel pomeriggio le temperature si attesteranno intorno ai 16,7°C. Mercoledì e Giovedì, il tempo rimarrà instabile con venti forti e temperature moderate, senza precipitazioni significative.

Lunedì 18 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 86%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,3°C, mentre la temperatura percepita sarà di 13,6°C. La velocità del vento sarà di 2,9 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 5,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà al 70% con una pressione atmosferica di 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature varieranno da 14,5°C a 15,3°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 6,7 km/h da Sud Est, con raffiche fino a 9,6 km/h. Anche in questa fascia oraria non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno al 71%.

Nel pomeriggio, si continuerà a registrare pioggia leggera con temperature che toccheranno i 17°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 9 km/h, proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 13,4 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con valori di pioggia che varieranno da 0,2 mm a 0,31 mm. L’umidità aumenterà fino al 75%.

Infine, nella sera, il tempo rimarrà instabile con pioggia leggera e temperature che si aggireranno attorno ai 15,6°C. La velocità del vento sarà di 6,7 km/h da Ovest, con raffiche fino a 10,2 km/h. Le precipitazioni continueranno, con valori che raggiungeranno i 0,26 mm. L’umidità si attesterà al 76%.

Martedì 19 Novembre

Nella notte di Martedì 19 Novembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 47%. La temperatura sarà di circa 15,1°C, mentre la temperatura percepita si attesterà a 14,7°C. La velocità del vento sarà di 6,2 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 10,7 km/h. Le precipitazioni saranno di 0,17 mm e l’umidità sarà al 76%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature varieranno da 15°C a 16,4°C. La velocità del vento aumenterà fino a 21,4 km/h da Ovest, con raffiche che toccheranno i 30,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mentre l’umidità si manterrà attorno al 71%.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà instabile con pioggia leggera e temperature che si attesteranno intorno ai 16,7°C. La velocità del vento sarà di 23,5 km/h da Ovest, con raffiche fino a 33,4 km/h. Le precipitazioni aumenteranno, con valori che raggiungeranno i 0,59 mm. L’umidità si attesterà al 69%.

Nella sera, si prevede pioggia moderata con temperature che scenderanno a 16,1°C. La velocità del vento sarà di 23 km/h da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 37,1 km/h. Le precipitazioni saranno più intense, con valori di 1,22 mm. L’umidità si manterrà al 78%.

Mercoledì 20 Novembre

Nella notte di Mercoledì 20 Novembre, si continuerà a registrare pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 26%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di 16°C. La velocità del vento sarà di 23,3 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 40,6 km/h. Le precipitazioni saranno di 0,74 mm e l’umidità sarà al 78%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà nuvoloso con pioggia leggera e temperature che varieranno da 16,4°C a 17,9°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 30,7 km/h da Ovest, con raffiche fino a 46,5 km/h. Le precipitazioni continueranno, con valori di 0,38 mm. L’umidità si manterrà attorno al 69%.

Nel pomeriggio, si prevede ancora pioggia leggera con temperature che toccheranno i 18,2°C. La velocità del vento sarà di 32,8 km/h da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 48,6 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con valori di 0,5 mm. L’umidità aumenterà fino al 70%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto con temperature che scenderanno a 16,5°C. La velocità del vento sarà di 47,9 km/h da Ovest, con raffiche fino a 82 km/h. Le precipitazioni continueranno, con valori di 0,23 mm. L’umidità si attesterà al 67%.

Giovedì 21 Novembre

Nella notte di Giovedì 21 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di 13,5°C. La velocità del vento sarà di 29,4 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 49,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà al 60%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature varieranno da 14,4°C a 14,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 29,5 km/h da Ovest, con raffiche fino a 50,1 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno al 51%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora coperto con temperature che toccheranno i 18,2°C. La velocità del vento sarà di 36,3 km/h da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 60,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà al 72%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a 16,5°C. La velocità del vento sarà di 47,9 km/h da Ovest, con raffiche fino a 82 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 67%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno caratterizzati da un clima prevalentemente umido e instabile, con frequenti piogge leggere e temperature che si manterranno su valori moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per quanto riguarda la velocità del vento, che potrebbe risultare piuttosto forte nei giorni successivi.

