Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Mugnano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà limitata, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,2°C, con una leggera diminuzione fino a 16,5°C nelle ore più fredde. La copertura nuvolosa sarà variabile, con poche nuvole e nubi sparse che non influenzeranno il comfort notturno. L’umidità si manterrà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1023hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,5°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da sud-ovest garantirà un clima fresco e piacevole, con un’umidità che scenderà fino al 36%. La visibilità sarà ottima, e non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,7°C, con un cielo ancora sereno. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di circa 9,5km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole. Non si registreranno piogge, e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori normali.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,9°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nubi sparse. I venti si calmeranno, e l’umidità si attesterà intorno al 51%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mugnano di Napoli indicano una giornata di sole e temperature miti, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteo. Pertanto, si consiglia di approfittare di questa giornata favorevole, prima dell’arrivo di un clima più fresco nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.9° perc. +16° Assenti 5.3 NE max 6.3 Grecale 51 % 1023 hPa 4 nubi sparse +16.2° perc. +15.2° Assenti 4.5 NE max 5.4 Grecale 51 % 1023 hPa 7 cielo sereno +16.8° perc. +15.8° Assenti 5.3 NE max 6.7 Grecale 47 % 1024 hPa 10 cielo sereno +20.2° perc. +19.2° Assenti 1.4 ENE max 3.5 Grecale 38 % 1024 hPa 13 cielo sereno +21.5° perc. +20.7° Assenti 3 SO max 4.4 Libeccio 36 % 1023 hPa 16 cielo sereno +19.7° perc. +18.9° Assenti 9.5 O max 11.5 Ponente 46 % 1023 hPa 19 cielo sereno +18.4° perc. +17.7° Assenti 3.4 NNO max 4 Maestrale 51 % 1023 hPa 22 poche nuvole +17.6° perc. +16.8° Assenti 4.4 NNE max 4.5 Grecale 53 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:53

