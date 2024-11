Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 11 Novembre, Mugnano di Napoli si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di +13,3°C durante la notte e una massima che raggiungerà i +18,4°C nel pomeriggio. La presenza di venti moderati provenienti da Nord Est contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole, mentre l’umidità si attesterà attorno al 61%.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si aggireranno intorno ai +15,2°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 4%, e non si prevederanno precipitazioni. La velocità del vento sarà di circa 10,9 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 17,9 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +17,8°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 2%. Anche in questa fase, il vento si manterrà moderato, con velocità attorno ai 14 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve calo delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai +16,3°C. Il cielo continuerà a essere poco nuvoloso, con una copertura che aumenterà leggermente fino al 11%. La velocità del vento potrà arrivare fino a 16,3 km/h, mantenendo una brezza vivace. L’umidità si attesterà attorno al 44%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i +13,3°C. Il cielo rimarrà poco nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 11%. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 24,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mugnano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.7° perc. +13.9° Assenti 11.6 NE max 18.6 Grecale 62 % 1019 hPa 4 cielo sereno +13.7° perc. +12.8° Assenti 11.9 NE max 19.6 Grecale 65 % 1019 hPa 7 cielo sereno +13.8° perc. +12.9° Assenti 12.6 NE max 20.3 Grecale 63 % 1020 hPa 10 cielo sereno +17.1° perc. +16° Assenti 15.1 ENE max 17.6 Grecale 44 % 1020 hPa 13 cielo sereno +18.4° perc. +17.2° Assenti 12.5 ENE max 14.1 Grecale 37 % 1019 hPa 16 cielo sereno +16.8° perc. +15.7° Assenti 13.4 NE max 18.8 Grecale 41 % 1019 hPa 19 poche nuvole +14.9° perc. +13.7° Assenti 16.6 NE max 23.3 Grecale 50 % 1020 hPa 22 poche nuvole +13.6° perc. +12.5° Assenti 14.8 NE max 24.4 Grecale 56 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.