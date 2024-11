Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 26 Novembre a Mugnano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente coperti, con una leggera possibilità di pioggia nelle prime ore della notte. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 13,7°C e i 16,4°C durante il giorno. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Sud Est, con intensità che non supererà i 12 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella notte, il cielo sarà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 13,9°C. La pioggia leggera si manifesterà tra le 04:00 e le 05:00, con accumuli minimi di circa 0,14 mm. L’umidità aumenterà fino al 77%, mentre i venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 3,2 km/h e i 5 km/h.

Con l’arrivo della mattina, i cieli continueranno a rimanere coperti, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 16,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 30%. I venti saranno moderati, con velocità che raggiungeranno i 9,7 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con cieli ancora coperti e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre i venti continueranno a soffiare da Sud Est.

La sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse che si faranno strada nel cielo di Mugnano di Napoli. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14,9°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 20%, e i venti si manterranno leggeri, rendendo la serata piuttosto gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mugnano di Napoli non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che le temperature rimarranno stabili, con cieli prevalentemente nuvolosi e occasionali schiarite. La situazione meteorologica suggerisce un proseguimento di condizioni miti, con una leggera possibilità di pioggia sporadica. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi favorevoli le condizioni meteo nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.9° perc. +13.1° prob. 13 % 4.3 SE max 7.1 Scirocco 67 % 1025 hPa 4 pioggia leggera +13.7° perc. +13.1° 0.14 mm 5 SE max 10 Scirocco 74 % 1024 hPa 7 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 16 % 5.7 ESE max 10.7 Scirocco 78 % 1025 hPa 10 cielo coperto +14.8° perc. +14.3° prob. 19 % 6.9 SE max 11.4 Scirocco 78 % 1024 hPa 13 cielo coperto +16.4° perc. +16° prob. 26 % 9.6 SSE max 11.8 Scirocco 72 % 1023 hPa 16 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° prob. 24 % 7.4 SE max 8.7 Scirocco 77 % 1023 hPa 19 nubi sparse +15° perc. +14.7° prob. 20 % 5.9 SE max 6.4 Scirocco 80 % 1023 hPa 22 nubi sparse +15° perc. +14.6° prob. 19 % 5.1 SE max 5.9 Scirocco 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:36

