Previsioni Meteo Napoli: il bollettino per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Napoli si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di maggiore copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra i 12,7°C e i 15,7°C, mentre il vento soffierà con intensità moderata, contribuendo a rendere l’atmosfera piuttosto frizzante.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,8°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto. La temperatura percepita scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 13°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h, proveniente da Nord Est.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 13,9°C e i 15,7°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escluderanno brevi rovesci. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19 km/h, rendendo la sensazione di freddo più marcata. L’umidità si attesterà intorno al 60%, contribuendo a un clima piuttosto umido.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo un massimo di 14,5°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi fino al 75%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12,7°C. Le piogge continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,56 mm. Il vento rimarrà teso, contribuendo a un clima decisamente fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Napoli nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con la possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Domani, ci si aspetta un miglioramento temporaneo, ma le condizioni meteorologiche instabili potrebbero ripresentarsi nei giorni successivi. Si consiglia pertanto di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.6° perc. +13.7° Assenti 15.7 NE max 23.3 Grecale 60 % 1018 hPa 4 cielo coperto +14° perc. +13.1° Assenti 16.6 NE max 24.9 Grecale 62 % 1017 hPa 7 cielo coperto +14.2° perc. +13.2° Assenti 14.5 NE max 22.3 Grecale 59 % 1017 hPa 10 cielo coperto +15.6° perc. +14.4° prob. 13 % 18.6 ENE max 22.4 Grecale 45 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +14.5° perc. +13.3° 0.67 mm 23.8 ENE max 30.4 Grecale 52 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +12.8° perc. +12.1° 0.58 mm 19.9 ENE max 30.3 Grecale 75 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +13.4° perc. +12.7° 0.13 mm 23.3 NE max 33.9 Grecale 72 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +12.8° perc. +12.2° 0.38 mm 20.9 NE max 29.8 Grecale 75 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:45

