Previsioni Meteo Napoli: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Napoli di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una massima che non supererà i 18,3°C. La presenza di venti sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 61,3 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto fresca, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 64%, e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 38,8 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 0,71 mm.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. Si continuerà a osservare pioggia leggera, con temperature che varieranno tra i 17,9°C e i 18,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 87% e il vento rimarrà fresco, con velocità che potranno toccare i 40,4 km/h. Le piogge si intensificheranno leggermente, con un accumulo previsto di 0,94 mm entro le ore centrali della giornata.

Il pomeriggio porterà un cambiamento, con il cielo che si presenterà coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 17°C. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 93%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 29,9 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 15,3°C. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque presente, con raffiche che potranno arrivare a 28,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49%, rendendo l’atmosfera più fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Napoli nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilizzazione. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da piogge e vento, il weekend potrebbe portare condizioni più serene, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.7° perc. +17.6° 0.23 mm 35.3 OSO max 49.1 Libeccio 77 % 1004 hPa 4 pioggia leggera +17.5° perc. +17.4° 0.67 mm 33.9 OSO max 46 Libeccio 80 % 1003 hPa 7 pioggia leggera +17.9° perc. +17.8° 0.31 mm 33.2 OSO max 45.9 Libeccio 79 % 1003 hPa 10 pioggia leggera +18.1° perc. +18° 0.94 mm 40.4 OSO max 61.3 Libeccio 79 % 1004 hPa 13 cielo coperto +17.4° perc. +16.8° prob. 35 % 39.8 ONO max 47 Maestrale 62 % 1005 hPa 16 nubi sparse +16.6° perc. +15.8° prob. 11 % 27.1 ONO max 37.3 Maestrale 59 % 1007 hPa 19 nubi sparse +15.5° perc. +14.5° prob. 4 % 14.9 ONO max 21.7 Maestrale 55 % 1010 hPa 22 nubi sparse +15.3° perc. +14.2° Assenti 19.2 ONO max 28.4 Maestrale 49 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:38

