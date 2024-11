Previsioni Meteo Napoli: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Napoli di Domenica 3 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature gradevoli e una leggera ventilazione. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e temperature che si manterranno attorno ai 18°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima soleggiato e a temperature che raggiungeranno i 21°C nel corso della giornata.

Nel dettaglio, durante la notte (fino alle 06:00), Napoli presenterà un cielo con nubi sparse e temperature che varieranno da 18,8°C a 17,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,4 km/h e i 4,9 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 50-53%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 07:00, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 8%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,4°C entro le 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti, intorno ai 4-5 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, stabilizzandosi attorno al 39-40%.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che si attesteranno sui 21°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo attività all’aperto. La velocità del vento potrà raggiungere i 8,7 km/h, ma senza particolari raffiche. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 43-47%.

La sera porterà un leggero cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Tuttavia, le temperature rimarranno miti, attorno ai 19°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi sotto i 4 km/h. L’umidità risalirà leggermente, ma non ci si aspetta alcuna precipitazione.

In conclusione, le previsioni del tempo per Napoli nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Lunedì e martedì si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 21°C. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per godere di attività all’aperto, mentre le notti rimarranno fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.6° perc. +17.9° Assenti 4.2 ENE max 5.6 Grecale 53 % 1023 hPa 4 nubi sparse +17.9° perc. +17.1° Assenti 2.6 ENE max 4 Grecale 52 % 1022 hPa 7 cielo sereno +18.1° perc. +17.2° Assenti 4.6 NE max 5.1 Grecale 47 % 1024 hPa 10 cielo sereno +20.6° perc. +19.8° Assenti 0.3 OSO max 2.4 Libeccio 39 % 1024 hPa 13 cielo sereno +21.6° perc. +20.8° Assenti 4.1 SO max 4.4 Libeccio 40 % 1023 hPa 16 cielo sereno +20.4° perc. +19.7° Assenti 8.7 OSO max 9.8 Libeccio 47 % 1023 hPa 19 cielo sereno +19.6° perc. +18.9° Assenti 3 NNO max 3.5 Maestrale 50 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19° perc. +18.4° Assenti 3.1 NE max 3.4 Grecale 52 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:53

