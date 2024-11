Previsioni Meteo Nardò: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Nardò si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un significativo aumento delle precipitazioni nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni che si trasformeranno rapidamente in nuvolosità e piogge, specialmente nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con una massima che non supererà i 16,8°C.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,7°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità che si aggirerà attorno al 67%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 16,5 km/h.

Con l’arrivo della mattina, la situazione meteorologica cambierà drasticamente. I cieli si copriranno completamente, portando a una temperatura di circa 15,8°C. La probabilità di pioggia inizierà a salire, con una copertura nuvolosa che arriverà al 100%. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 59%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con piogge che varieranno da leggere a moderate. La temperatura scenderà ulteriormente, attestandosi intorno ai 13,8°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno superare i 26 km/h. Le precipitazioni saranno più intense, con accumuli che potranno raggiungere i 1,15 mm.

La sera porterà con sé condizioni di forte pioggia, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13,2°C. Le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli che potranno superare i 9 mm. L’umidità si manterrà alta, intorno al 90%, e il vento continuerà a soffiare fresco, con raffiche che potranno arrivare fino a 45 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Nardò nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Domani, ci si aspetta un lieve miglioramento, ma le nubi potrebbero persistere. Dopodomani, le condizioni potrebbero stabilizzarsi, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. È consigliabile prepararsi per una giornata di pioggia e mantenere un occhio attento alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Nardò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.5° perc. +11.6° prob. 1 % 13.5 NE max 18.1 Grecale 70 % 1019 hPa 5 nubi sparse +12.1° perc. +11.3° Assenti 10 NE max 10.8 Grecale 73 % 1019 hPa 8 cielo coperto +15.8° perc. +15° prob. 3 % 10.3 ENE max 13.7 Grecale 59 % 1020 hPa 11 pioggia leggera +16.2° perc. +15.6° 0.37 mm 15 ENE max 17.1 Grecale 64 % 1019 hPa 14 pioggia moderata +13.8° perc. +13.4° 1.15 mm 19.6 NE max 26.5 Grecale 80 % 1019 hPa 17 pioggia moderata +13.3° perc. +12.9° 1.8 mm 26.8 NE max 39.7 Grecale 84 % 1018 hPa 20 forte pioggia +13° perc. +12.8° 9.45 mm 25.5 NE max 39.1 Grecale 92 % 1019 hPa 23 pioggia moderata +13.4° perc. +13.1° 3.2 mm 32 NE max 43.8 Grecale 89 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:31

