Previsioni Meteo Nardò: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Nardò indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi si intensificheranno, portando a un cielo coperto. La sera si concluderà con condizioni simili, mantenendo un clima fresco e umido.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di +15°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attestandosi al 2%, e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di 9,1 km/h. Con l’avanzare delle ore, fino alle 05:00, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 14°C. La brezza leggera accompagnerà la notte, con umidità intorno al 66% e pressione atmosferica stabile a 1025 hPa.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse. La temperatura salirà fino a raggiungere i 20°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 58%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord. L’umidità si manterrà attorno al 53%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’85%. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nel corso delle ore. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,5 km/h. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni molto bassa, con umidità che si attesterà intorno al 56%.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 92%. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 15,7°C entro le 23:00. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità di circa 6,3 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 73%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Nardò mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali variazioni nel meteo locale.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +14.6° perc. +13.9° Assenti 8.2 NNE max 8.9 Grecale 66 % 1025 hPa 5 poche nuvole +14.2° perc. +13.4° Assenti 6.7 NNE max 7 Grecale 66 % 1025 hPa 8 nubi sparse +17.6° perc. +16.8° Assenti 5.6 N max 4.9 Tramontana 55 % 1027 hPa 11 nubi sparse +20° perc. +19.4° Assenti 2.7 NNO max 4 Maestrale 53 % 1026 hPa 14 cielo coperto +20.3° perc. +19.7° Assenti 5.5 N max 6.6 Tramontana 52 % 1026 hPa 17 nubi sparse +17.3° perc. +16.7° Assenti 8.9 NE max 11.4 Grecale 65 % 1027 hPa 20 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° prob. 6 % 6.3 NE max 6.7 Grecale 71 % 1028 hPa 23 cielo coperto +15.7° perc. +15.2° prob. 6 % 7.9 NE max 8.4 Grecale 73 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:36

