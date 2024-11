Previsioni Meteo Nardò: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Nardò per Sabato 16 Novembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da piogge, che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a cieli sereni e temperature in lieve aumento. La giornata si preannuncia quindi variabile, con un netto miglioramento nel pomeriggio e in serata. I dati indicano un vento moderato proveniente da nord, che contribuirà a mantenere l’aria fresca e asciutta.

Nella notte, Nardò sperimenterà piogge moderate, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 11,9°C. La velocità del vento sarà di 21,7 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 34,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa. Con il passare delle ore, le precipitazioni si ridurranno a piogge leggere, fino a cessare completamente.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma già dalle 07:00 si assisterà a un miglioramento, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 15,4°C entro le 12:00. Il vento continuerà a soffiare da nord, mantenendo una velocità di circa 25 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 56%. Questo cambiamento favorirà un clima più gradevole e una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, con una temperatura massima che si attesterà intorno ai 15,3°C. Le condizioni di meteo saranno ideali per attività all’aperto, grazie a un’intensità del vento che si manterrà su valori moderati. L’umidità continuerà a diminuire, contribuendo a un clima secco e fresco. Le temperature percepite saranno leggermente inferiori, ma comunque piacevoli.

La sera porterà cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a 11,4°C. Il vento si calmerà, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 75%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa, segnalando un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nardò nei prossimi giorni indicano un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento. Domenica e lunedì si preannunciano giornate soleggiate, con temperature che potrebbero superare i 16°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi condizioni favorevoli per godere di un clima mite e piacevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.8° perc. +11.9° prob. 37 % 23.1 N max 36.4 Tramontana 69 % 1018 hPa 5 cielo coperto +11.8° perc. +10.8° prob. 29 % 22.9 N max 37.2 Tramontana 70 % 1019 hPa 8 poche nuvole +13.6° perc. +12.7° Assenti 22.6 N max 30.3 Tramontana 64 % 1021 hPa 11 poche nuvole +15.3° perc. +14.3° Assenti 25.9 N max 27.7 Tramontana 56 % 1020 hPa 14 cielo sereno +14.8° perc. +13.9° Assenti 26.1 N max 28.4 Tramontana 59 % 1020 hPa 17 cielo sereno +12.8° perc. +11.9° Assenti 16.9 NNO max 27.3 Maestrale 67 % 1020 hPa 20 cielo sereno +12° perc. +11.1° Assenti 13.8 NNO max 21.6 Maestrale 71 % 1020 hPa 23 cielo sereno +11.4° perc. +10.5° Assenti 10.1 NNO max 13.1 Maestrale 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:28

