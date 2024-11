Previsioni Meteo Nardò: il bollettino per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il tempo sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di circa +13,8°C, con umidità al 85% e vento da Sud a 9,1 km/h. Durante la mattina, si assisterà a un aumento della temperatura fino a +18,1°C e a un incremento della velocità del vento a 16,6 km/h. Nel pomeriggio, le temperature scenderanno a +15,6°C con un cielo parzialmente nuvoloso. Venerdì, si prevede un cielo sereno con temperature intorno a +15,3°C e umidità al 91%. Tuttavia, nel pomeriggio, arriveranno piogge leggere. Sabato, il tempo sarà più instabile, con temperature attorno a +10,9°C e piogge moderate.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +13,8°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 25%, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 9,1 km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 85%, e non si prevederanno precipitazioni. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mantenere nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a +18,1°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 16,6 km/h, e la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 45%. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi al 69%. Non si prevedono piogge, quindi sarà una mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà fresco, con temperature che scenderanno a +15,6°C alle 16:00. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente al 25%, mentre la velocità del vento potrà raggiungere i 23,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando all’84%, ma non ci saranno precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +15,1°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche fino a 26,6 km/h. L’umidità si attesterà al 89%, ma non si prevedono piogge. Sarà una serata piacevole per passeggiate o eventi all’aperto.

Venerdì 29 Novembre

La notte di Venerdì 29 Novembre si caratterizzerà per un cielo sereno e una temperatura di circa +15,3°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 5%, e la velocità del vento si attesterà sui 16 km/h proveniente da Sud. L’umidità rimarrà alta, al 91%, ma non si prevederanno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a +18,4°C alle 11:00. La velocità del vento diminuirà leggermente, attestandosi a 9,6 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà al 43%, ma non ci saranno piogge significative. L’umidità scenderà al 65%, rendendo l’atmosfera più gradevole.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento nel tempo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 13:00. La temperatura scenderà a +16°C alle 14:00, mentre la velocità del vento aumenterà fino a 20 km/h. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e l’umidità salirà al 76%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli di circa 0,33 mm.

Nella sera, le piogge leggere continueranno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +12,4°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche fino a 42,9 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà al 73%. Sarà consigliabile portare un ombrello se si prevede di uscire.

Sabato 30 Novembre

La notte di Sabato 30 Novembre si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di circa +12°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, attorno al 97%, e la velocità del vento raggiungerà i 26,9 km/h. L’umidità sarà elevata, al 71%, e ci sarà una probabilità di precipitazioni.

Durante la mattina, si prevedono piogge leggere che inizieranno a manifestarsi, con temperature che scenderanno a +10,9°C alle 09:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 22,9 km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 79%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli di circa 0,34 mm.

Nel pomeriggio, le piogge diventeranno più intense, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +10,7°C. La velocità del vento aumenterà fino a 27,5 km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli di circa 1,14 mm.

Infine, nella sera, le piogge moderate continueranno, con temperature che si attesteranno attorno ai +12,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche fino a 41,8 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà al 90%. Sarà un fine settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, con piogge previste per Venerdì e Sabato.

In conclusione, il fine settimana a Nardò si presenterà con un inizio promettente, ma si trasformerà rapidamente in condizioni più umide e piovose. Sarà opportuno pianificare attività all’aperto tenendo conto delle previsioni di pioggia, specialmente per Sabato.

