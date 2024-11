Previsioni Meteo Nardò: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Nardò indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e, infine, in serata, si prevede un possibile passaggio di pioggia leggera. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 19,4°C durante la mattina. La situazione meteorologica sarà influenzata da una leggera brezza proveniente da nord, con velocità variabile.

Nella notte, i cieli si presenteranno con poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,4°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a 19,4°C intorno alle 11:00. Durante questa fase, l’umidità si manterrà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra i 8 e i 14 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. Il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95% entro le 16:00. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 16°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci nel tardo pomeriggio.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di pioggia leggera a partire dalle 22:00. Le temperature si aggireranno intorno ai 14°C, con un’umidità che salirà fino al 77%. La pressione atmosferica si manterrà stabile, mentre la velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Nardò evidenziano un inizio di giornata favorevole, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una serata con possibilità di pioggia leggera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, suggerendo di prepararsi a condizioni meteorologiche variabili.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Nardò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14° perc. +13.5° Assenti 9.7 NNO max 11.3 Maestrale 79 % 1020 hPa 5 nubi sparse +13.6° perc. +13.1° Assenti 9.3 NNO max 10.8 Maestrale 81 % 1020 hPa 8 cielo sereno +17.1° perc. +16.6° Assenti 9.6 N max 15.3 Tramontana 66 % 1020 hPa 11 cielo sereno +19.4° perc. +18.7° Assenti 13.5 N max 13.4 Tramontana 50 % 1019 hPa 14 cielo coperto +18.4° perc. +17.8° Assenti 16.2 NNE max 15.4 Grecale 56 % 1018 hPa 17 cielo coperto +16° perc. +15.5° prob. 2 % 9.4 ENE max 11.8 Grecale 68 % 1019 hPa 20 nubi sparse +14.6° perc. +14.1° prob. 26 % 4.1 E max 4.4 Levante 74 % 1019 hPa 23 nubi sparse +13.9° perc. +13.3° prob. 39 % 0.3 O max 1.9 Ponente 77 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.