Previsioni Meteo Nardò: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

Le condizioni meteo di Nardò per Domenica 3 Novembre si preannunciano caratterizzate da un alternarsi di cieli sereni e nuvolosità variabile. Durante la notte, si registreranno temperature miti, con valori che si attesteranno intorno ai 16,9°C. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà, con un cielo che si presenterà prevalentemente coperto. La sera si concluderà con temperature in calo, ma comunque gradevoli.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa minima, attorno al 6%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 16,2°C e 16,9°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 15,3 km/h e i 18,1 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno all’84%, creando un’atmosfera fresca ma non eccessivamente umida.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21°C intorno alle ore 10:00. La brezza si farà più intensa, con velocità che toccheranno i 23,7 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 60%, rendendo l’aria più piacevole.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà, con un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 94% di nuvolosità alle ore 13:00. Le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 18,5°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 25 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo quindi un clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,4°C. La nuvolosità si manterrà su livelli moderati, con una copertura che varierà dal 55% al 64%. La brezza continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 3 Novembre a Nardò indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e un cielo che passerà da sereno a parzialmente nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’inizio di Novembre particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Nardò

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.8° perc. +16.7° Assenti 18.1 NNO max 33.8 Maestrale 85 % 1022 hPa 5 cielo sereno +16.2° perc. +16.1° Assenti 15.3 NNO max 28 Maestrale 89 % 1022 hPa 8 cielo sereno +19.4° perc. +19.4° Assenti 23.7 N max 27.1 Tramontana 73 % 1023 hPa 11 poche nuvole +21.3° perc. +21° Assenti 23.2 N max 24.1 Tramontana 58 % 1022 hPa 14 nubi sparse +20.5° perc. +20.2° Assenti 24.6 N max 26.4 Tramontana 62 % 1022 hPa 17 nubi sparse +18° perc. +17.6° Assenti 18.5 N max 27.4 Tramontana 70 % 1023 hPa 20 nubi sparse +17° perc. +16.6° Assenti 15.3 N max 25.1 Tramontana 73 % 1023 hPa 23 nubi sparse +16.4° perc. +16.1° Assenti 14.4 NNO max 24.9 Maestrale 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 16:39

