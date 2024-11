Previsioni Meteo Nardò: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Nardò indicano una giornata caratterizzata da un aumento della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che oscilleranno intorno ai 16°C. Tuttavia, già dalla mattina, si assisterà a un incremento della nuvolosità, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso nel corso della giornata.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno e temperature di circa 16,2°C, accompagnate da una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Con l’avanzare delle ore, il cielo si manterrà sereno fino alle prime luci dell’alba, quando si registreranno temperature minime di 15,5°C. La mattina si presenterà con poche nuvole e temperature che saliranno fino a raggiungere i 19,4°C intorno alle 9:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 23,6 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà significativamente. Le nuvole si faranno sempre più presenti, portando a un cielo coperto con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 93%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, mentre il vento si intensificherà, con raffiche che potranno superare i 45 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 18,4°C. Il vento continuerà a soffiare forte, con intensità che potrà arrivare fino a 56 km/h. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Nardò mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della nuvolosità. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso anche nei giorni successivi, con possibilità di schiarite solo sporadiche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe farsi vedere solo in rare occasioni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.1° perc. +15.8° Assenti 18.3 SSO max 30.6 Libeccio 77 % 1011 hPa 5 cielo sereno +15.7° perc. +15.4° Assenti 14.8 S max 22.4 Ostro 79 % 1010 hPa 8 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 21.6 SSO max 30.9 Libeccio 65 % 1009 hPa 11 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 27.3 SSO max 39.1 Libeccio 59 % 1007 hPa 14 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° Assenti 30.9 SSO max 41.5 Libeccio 67 % 1005 hPa 17 cielo coperto +19° perc. +18.7° prob. 1 % 34.1 SO max 47.7 Libeccio 69 % 1004 hPa 20 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° Assenti 31.9 SO max 48.4 Libeccio 69 % 1003 hPa 23 cielo coperto +18.4° perc. +18° Assenti 38.5 OSO max 52.6 Libeccio 64 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:26

