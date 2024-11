Previsioni Meteo Niscemi: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 17 Novembre, Niscemi si presenterà con condizioni di meteo favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature che si manterranno su valori miti. I dati indicano una stabilità atmosferica, con una pressione atmosferica che si attesterà intorno a 1017 hPa. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo di godere di un bel sole durante tutto il giorno.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 10-11°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. L’umidità si attesterà attorno al 75-78%, rendendo l’aria piuttosto fresca ma comunque gradevole. Non si prevedono precipitazioni, quindi non ci saranno disagi per chi dovrà spostarsi.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 17-18°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da Ovest contribuirà a mantenere un clima piacevole, con un’umidità in diminuzione che porterà a condizioni di benessere. La visibilità sarà ottima, grazie alla totale assenza di nuvole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi tra i 13-17°C. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, garantendo un comfort termico adeguato.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, portandosi intorno ai 12-13°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca ma non fredda. Anche in questo caso, non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni di meteo, con un cielo che rimarrà sereno.

In conclusione, le previsioni del tempo per Niscemi indicano una giornata di Domenica 17 Novembre all’insegna del bel tempo e della stabilità atmosferica. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo sereno. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteorologiche per trascorrere momenti piacevoli in compagnia.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.9° perc. +10° Assenti 4.9 NE max 5.1 Grecale 76 % 1020 hPa 5 cielo sereno +10.5° perc. +9.7° Assenti 3.9 NNE max 4.6 Grecale 78 % 1020 hPa 8 cielo sereno +13.7° perc. +12.9° Assenti 3.8 NO max 4.9 Maestrale 66 % 1020 hPa 11 cielo sereno +17° perc. +16° Assenti 11.4 O max 13.1 Ponente 47 % 1019 hPa 14 cielo sereno +17.6° perc. +16.6° Assenti 14.1 O max 17.2 Ponente 44 % 1017 hPa 17 cielo sereno +13.6° perc. +12.8° Assenti 6.6 OSO max 9 Libeccio 69 % 1017 hPa 20 cielo sereno +13.1° perc. +12.4° Assenti 4.5 O max 7.2 Ponente 73 % 1018 hPa 23 cielo sereno +12.7° perc. +12° Assenti 6.3 O max 9.3 Ponente 74 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:49

