Previsioni Meteo Niscemi: il bollettino per domani sabato 16 novembre

Le previsioni meteo per Niscemi di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura minima si attesterà intorno ai 9,6°C nelle prime ore della notte, mentre il picco massimo raggiungerà i 16,8°C nel corso della mattina. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si manterranno relativamente fresche, oscillando tra 9,6°C e 10,4°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 8,9 km/h provenienti principalmente da Nord e Nord-Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 71%, creando un’atmosfera fresca ma non eccessivamente umida.

Nella mattina, il clima si riscalderà progressivamente, con temperature che saliranno fino a 16,8°C entro le ore centrali della giornata. Il vento continuerà a mantenersi leggero, con direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità scenderà, portando a condizioni di maggiore comfort. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa, contribuendo a mantenere il bel tempo.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, ma rimarranno comunque piacevoli, con valori intorno ai 15,5°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento si manterrà bassa, rendendo la giornata ideale per passeggiate e attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Niscemi nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze naturali e delle attività all’aperto. La stabilità atmosferica continuerà a caratterizzare il clima locale, offrendo giornate serene e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10° perc. +9.1° Assenti 8.1 NNO max 8.2 Maestrale 75 % 1020 hPa 5 cielo sereno +9.6° perc. +8.4° Assenti 8.5 N max 8.8 Tramontana 79 % 1021 hPa 8 cielo sereno +13.2° perc. +12.2° Assenti 7.6 N max 13.3 Tramontana 62 % 1022 hPa 11 cielo sereno +16.3° perc. +15.2° Assenti 8.5 O max 9.3 Ponente 47 % 1021 hPa 14 cielo sereno +16.5° perc. +15.4° Assenti 12 OSO max 12.3 Libeccio 48 % 1020 hPa 17 cielo sereno +12.6° perc. +11.7° Assenti 4.4 SO max 5.1 Libeccio 69 % 1021 hPa 20 cielo sereno +11.8° perc. +10.9° Assenti 1.6 ENE max 4.4 Grecale 71 % 1022 hPa 23 cielo sereno +11° perc. +10.1° Assenti 6.7 NE max 6.7 Grecale 74 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:50

