Previsioni Meteo Niscemi: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Niscemi indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piovoso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La presenza di nuvole e venti sostenuti sarà un elemento distintivo di questa giornata.

Durante la notte, le condizioni iniziali prevederanno pioggia leggera fino all’alba, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 58%, e si registrerà una velocità del vento di 16,2 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. Con l’avanzare delle ore, il cielo si presenterà coperto fino alle prime luci dell’alba, con una temperatura che salirà leggermente a 14,7°C.

Nella mattina, si assisterà a un cambiamento, con la pioggia leggera che si ripresenterà alle 07:00, portando la temperatura a 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento continuerà a soffiare con intensità, fino a 28,3 km/h. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, e si passerà a un cielo coperto e poi a nubi sparse, con temperature che toccheranno i 19,8°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con un cielo sereno che si manterrà fino alle 15:00. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 19,2°C. La velocità del vento si manterrà sostenuta, oscillando tra 25 km/h e 30 km/h, con una direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 60%, rendendo l’aria piuttosto fresca ma gradevole.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo coperto che si manterrà fino a tarda notte. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,4°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento che scenderà a 13,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Niscemi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità del clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.9° perc. +14.6° prob. 35 % 16.7 OSO max 35.5 Libeccio 82 % 1011 hPa 5 nubi sparse +14.3° perc. +14.1° prob. 35 % 11.1 OSO max 16.9 Libeccio 86 % 1011 hPa 8 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° prob. 39 % 20.4 OSO max 37.2 Libeccio 76 % 1012 hPa 11 nubi sparse +19.8° perc. +19.5° prob. 16 % 29.5 O max 44.3 Ponente 62 % 1011 hPa 14 cielo sereno +18.5° perc. +18.2° prob. 2 % 31.2 O max 44.3 Ponente 69 % 1011 hPa 17 nubi sparse +15.4° perc. +15.3° Assenti 21.8 O max 39.8 Ponente 86 % 1013 hPa 20 cielo coperto +14.8° perc. +14.6° prob. 2 % 16.5 O max 28.7 Ponente 86 % 1014 hPa 23 nubi sparse +14.3° perc. +14° prob. 5 % 14.1 O max 20.1 Ponente 83 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.