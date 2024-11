Previsioni Meteo Niscemi: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Niscemi indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 19,9°C durante le ore centrali. La presenza di piogge, seppur leggere, sarà un elemento da considerare per chi ha in programma attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’80%, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est a una velocità di circa 9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con valori che si aggireranno intorno al 46%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo coperto. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 15,5°C alle 07:00. La velocità del vento rimarrà simile a quella della notte, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Est-Nord Est. La probabilità di pioggia inizierà a diminuire, attestandosi intorno al 21%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che raggiungeranno il 99%. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,39 mm. Il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 16,7 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Le piogge continueranno, seppur con intensità minore, e la copertura nuvolosa rimarrà elevata. La probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 27%, mentre il vento si calmerà, mantenendosi attorno ai 8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Niscemi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni a partire da Sabato, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo di Venerdì, in quanto le piogge potrebbero influenzare le attività all’aperto. La situazione meteorologica si stabilizzerà nei giorni successivi, portando a un clima più sereno e temperato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.2° perc. +14° prob. 30 % 9.8 ENE max 10.7 Grecale 88 % 1026 hPa 5 nubi sparse +14° perc. +13.8° prob. 30 % 10.1 NE max 11.3 Grecale 88 % 1026 hPa 8 nubi sparse +17° perc. +16.7° prob. 25 % 8.8 ENE max 12.2 Grecale 73 % 1027 hPa 11 pioggia leggera +19.7° perc. +19.2° 0.12 mm 9.1 SE max 9.8 Scirocco 58 % 1025 hPa 14 pioggia leggera +18.9° perc. +18.6° 0.47 mm 15.1 SE max 16.6 Scirocco 64 % 1024 hPa 17 pioggia leggera +16.2° perc. +16° 0.25 mm 9.3 ESE max 14.2 Scirocco 81 % 1025 hPa 20 nubi sparse +15° perc. +14.7° prob. 21 % 9.3 NE max 11.3 Grecale 85 % 1025 hPa 23 nubi sparse +14.1° perc. +13.9° prob. 28 % 9.3 NE max 10.7 Grecale 87 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:55

