Previsioni Meteo Niscemi: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Niscemi di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piuttosto sereno che si trasformerà in condizioni di pioggia leggera nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 19°C durante le ore centrali. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un pomeriggio e una sera con precipitazioni.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,6°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 12,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1027 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo presenterà ancora nubi sparse, con temperature in lieve aumento che toccheranno i 18,1°C entro le 09:00. La velocità del vento rimarrà simile a quella della notte, con una leggera intensificazione. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non si escludono brevi rovesci.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo: si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 19°C intorno alle 12:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 17°C nel tardo pomeriggio. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,72 mm.

La sera porterà un ulteriore intensificarsi delle piogge, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, mentre la velocità del vento sarà più contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che continueranno a manifestarsi.

In conclusione, le previsioni meteo per Niscemi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate, con un clima più stabile per il weekend. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile prestare attenzione alle previsioni per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.2° perc. +14° prob. 12 % 11.3 NE max 13.2 Grecale 88 % 1026 hPa 5 poche nuvole +14.2° perc. +14° prob. 9 % 12.3 NE max 16.7 Grecale 88 % 1027 hPa 8 nubi sparse +17.2° perc. +17° prob. 21 % 13.3 ENE max 20.6 Grecale 74 % 1027 hPa 11 pioggia leggera +19° perc. +18.6° 0.18 mm 15.2 ESE max 18.2 Scirocco 66 % 1027 hPa 14 pioggia leggera +18.3° perc. +18° 0.46 mm 11.2 SE max 14.8 Scirocco 69 % 1026 hPa 17 pioggia leggera +15.9° perc. +15.7° 0.22 mm 9.4 E max 11.6 Levante 83 % 1026 hPa 20 pioggia leggera +15.4° perc. +15.2° 0.12 mm 8.9 E max 14.3 Levante 85 % 1027 hPa 23 pioggia leggera +15.2° perc. +15.1° 0.12 mm 6.7 E max 10.3 Levante 87 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:56

