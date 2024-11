Previsioni Meteo Nocera Inferiore: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Nocera Inferiore indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 10,2°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso e temperature che raggiungeranno i 15,5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,6°C. La sera continuerà a mantenere condizioni di cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 14°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno intorno ai 10,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con il passare delle ore, la temperatura percepita scenderà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo inizierà a presentare poche nuvole, con una copertura che aumenterà fino al 30% entro le 11:00. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 15,5°C alle 12:00. Anche in questa fase, le condizioni di vento rimarranno deboli, con velocità che non supereranno i 5,1 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che toccherà il 94%. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 14,4°C alle 17:00. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 55%.

La sera continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 14°C. L’umidità salirà ulteriormente, arrivando fino al 66% entro la mezzanotte. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e il vento rimarrà debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Nocera Inferiore mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e cieli prevalentemente nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile prepararsi a un clima umido e fresco, soprattutto nelle ore serali.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.5° perc. +9.1° Assenti 2.6 NE max 3 Grecale 57 % 1032 hPa 4 cielo sereno +10.2° perc. +8.6° Assenti 4.3 NE max 4 Grecale 54 % 1031 hPa 7 poche nuvole +11.2° perc. +9.4° Assenti 3.9 ENE max 3.7 Grecale 43 % 1030 hPa 10 nubi sparse +15.2° perc. +13.9° Assenti 3.6 SSO max 3.6 Libeccio 43 % 1029 hPa 13 cielo coperto +15.4° perc. +14.2° Assenti 4.4 OSO max 4.7 Libeccio 46 % 1027 hPa 16 cielo coperto +14.6° perc. +13.4° Assenti 1.7 S max 3.1 Ostro 53 % 1026 hPa 19 cielo coperto +14.2° perc. +13.2° Assenti 2.4 SSE max 3.3 Scirocco 58 % 1026 hPa 22 cielo coperto +13.9° perc. +13° Assenti 3.2 SSE max 4.1 Scirocco 64 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:35

