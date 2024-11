Previsioni Meteo Nocera Inferiore: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Nocera Inferiore indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un cielo sempre più nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse e un aumento della copertura nuvolosa saranno gli elementi principali da tenere in considerazione.

Durante la notte, il meteo si presenterà con un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,3°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 11,3°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 2,3 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 64%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si registrerà una temperatura massima di 16,1°C. La temperatura percepita sarà di 15,2°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che raggiungerà i 6,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 56%, garantendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà, con l’arrivo di nubi sparse che aumenteranno progressivamente. Alle ore 15:00, la temperatura scenderà a 15,2°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà l’80%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 64%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con un cielo completamente coperto già dalle ore 19:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14,2°C, con una temperatura percepita di 13,6°C. La velocità del vento sarà molto debole, con raffiche che non supereranno i 4,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 72%, creando un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 17 Novembre a Nocera Inferiore evidenziano un inizio di giornata sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera nuvolosi. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, ma con un aumento della probabilità di precipitazioni. Sarà quindi opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nel meteo locale.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.1° perc. +11.1° Assenti 1.6 SE max 2.3 Scirocco 66 % 1020 hPa 4 cielo sereno +11.6° perc. +10.6° Assenti 1.7 E max 2.7 Levante 70 % 1019 hPa 7 cielo sereno +12.3° perc. +11.4° Assenti 2 SE max 2.7 Scirocco 67 % 1020 hPa 10 cielo sereno +15.6° perc. +14.7° Assenti 4.8 SSO max 5.5 Libeccio 56 % 1019 hPa 13 nubi sparse +16.3° perc. +15.4° Assenti 8 SSO max 8.8 Libeccio 57 % 1017 hPa 16 cielo coperto +14.6° perc. +14° Assenti 4.5 S max 7.3 Ostro 68 % 1017 hPa 19 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° Assenti 1.3 SE max 4.5 Scirocco 72 % 1016 hPa 22 cielo coperto +14.1° perc. +13.5° Assenti 3.1 SSE max 5.1 Scirocco 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:39

