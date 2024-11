Previsioni Meteo Nocera Inferiore: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Nocera Inferiore si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più limpido durante la mattinata e il pomeriggio. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,2°C nel corso della giornata. La presenza di nuvole sarà limitata, con un aumento della copertura nuvolosa previsto nella sera, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 17,4°C. La mattina inizierà con condizioni di cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,1°C intorno alle 10:00. La brezza leggera proveniente da ovest accompagnerà la giornata, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà moderata, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni. La sera vedrà un ulteriore aumento della nuvolosità, ma le temperature si manterranno sopra i 17°C, garantendo una serata mite.

In conclusione, le previsioni meteo per Nocera Inferiore indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da un clima piacevole e sereno, con temperature che favoriranno attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature, rendendo il clima di Nocera Inferiore ideale per godere delle ultime giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.1° perc. +16.5° Assenti 2.6 NNE max 2.7 Grecale 61 % 1024 hPa 4 cielo sereno +16.4° perc. +15.8° Assenti 3 NNE max 2.8 Grecale 64 % 1024 hPa 7 cielo sereno +17.4° perc. +16.8° Assenti 3 NE max 3.7 Grecale 59 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21.1° perc. +20.4° Assenti 3.4 O max 3.9 Ponente 45 % 1024 hPa 13 poche nuvole +22.2° perc. +21.6° Assenti 6.7 OSO max 7 Libeccio 42 % 1023 hPa 16 poche nuvole +19.7° perc. +19.2° Assenti 4.3 SO max 6.5 Libeccio 56 % 1023 hPa 19 nubi sparse +18.4° perc. +18° Assenti 0.5 NNO max 2.4 Maestrale 63 % 1024 hPa 22 nubi sparse +17.4° perc. +16.9° Assenti 1.1 E max 2.1 Levante 65 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:51

