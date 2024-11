Previsioni Meteo Nocera Inferiore: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Nocera Inferiore si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante le ore diurne. Le previsioni meteo indicano un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio, che porterà a un cielo coperto in serata. Le temperature oscilleranno tra un minimo di +15,6°C nelle prime ore della notte e un massimo di +21,4°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6,5 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +16,8°C a mezzanotte e scenderà gradualmente fino a +15,6°C alle 5:00. L’umidità si manterrà attorno al 59-62%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1024 hPa. La ventilazione sarà leggera, proveniente principalmente da direzioni orientali.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a +21°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, con un’umidità che scenderà fino al 40% intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da sud-ovest contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a calare leggermente, raggiungendo i 20°C alle 15:00 e scendendo ulteriormente a 18,6°C alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 56% entro le 17:00. L’umidità inizierà a risalire, attestandosi intorno al 62%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature continueranno a scendere, stabilendosi intorno ai +17,1°C alle 22:00. La ventilazione rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 2,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 62-63%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Inferiore indicano una giornata inizialmente serena, ma con un progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni potrebbero portare ulteriori variazioni, con un possibile abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni. Sarà importante seguire gli aggiornamenti per comprendere meglio l’evoluzione della situazione meteorologica.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.5° perc. +15.8° Assenti 2.8 ENE max 3.2 Grecale 62 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.8° perc. +15° Assenti 3.8 NE max 3.5 Grecale 60 % 1024 hPa 7 cielo sereno +16.8° perc. +16° Assenti 2.1 NE max 2.3 Grecale 53 % 1025 hPa 10 cielo sereno +20.3° perc. +19.6° Assenti 3.8 OSO max 2.7 Libeccio 44 % 1025 hPa 13 cielo sereno +21.4° perc. +20.6° Assenti 6 SO max 5 Libeccio 41 % 1023 hPa 16 nubi sparse +18.6° perc. +18.1° Assenti 4 SO max 5.1 Libeccio 58 % 1023 hPa 19 cielo coperto +17.8° perc. +17.3° Assenti 0.9 ENE max 2.6 Grecale 63 % 1024 hPa 22 cielo coperto +17.1° perc. +16.4° Assenti 2 ENE max 2.7 Grecale 62 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.