Previsioni Meteo Nocera Inferiore: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Nocera Inferiore indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,5°C. La situazione meteorologica si presenterà stabile, con una leggera brezza proveniente da est.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 18,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, con una percentuale che arriverà fino al 56% nel primo pomeriggio. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,6 km/h e i 6,4 km/h, rendendo la giornata gradevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 16,3°C. La nuvolosità si manterrà alta, con valori di copertura che toccheranno il 67%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa. L’umidità si attesterà intorno all’85%, contribuendo a un clima piuttosto umido.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,1°C. La nuvolosità rimarrà presente, con una copertura che varierà tra il 27% e il 41%. Le condizioni di vento si manterranno leggere, con velocità che non supereranno i 4,8 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Nocera Inferiore indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su livelli miti e una nuvolosità persistente. Non si prevedono cambiamenti significativi nel tempo, rendendo questo periodo ideale per godere di passeggiate all’aperto, nonostante l’umidità. Gli amanti del clima temperato troveranno sicuramente soddisfazione nelle condizioni meteorologiche di questo periodo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13.7° perc. +13.4° Assenti 3.9 E max 3.9 Levante 90 % 1023 hPa 4 poche nuvole +13.5° perc. +13.3° prob. 4 % 3.6 E max 3.6 Levante 91 % 1023 hPa 7 nubi sparse +14.1° perc. +13.9° prob. 15 % 3.6 E max 3.8 Levante 89 % 1024 hPa 10 nubi sparse +17.8° perc. +17.5° prob. 11 % 3.9 SSO max 4.9 Libeccio 71 % 1024 hPa 13 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° prob. 16 % 6.4 SO max 7 Libeccio 71 % 1023 hPa 16 nubi sparse +16.8° perc. +16.7° prob. 10 % 3.7 SSO max 6 Libeccio 83 % 1023 hPa 19 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° prob. 8 % 2.9 S max 4.5 Ostro 88 % 1024 hPa 22 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° prob. 12 % 3.3 SSE max 3.6 Scirocco 91 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:35

