Previsioni Meteo Nocera Inferiore: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

Nella giornata di Mercoledì 6 Novembre, Nocera Inferiore si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo ampie schiarite e un clima gradevole. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,8°C nel pomeriggio, mentre durante la notte si registreranno valori più freschi, attorno ai 16,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h, contribuendo a mantenere un’atmosfera tranquilla.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di 16,8°C e una copertura nuvolosa del 99%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, portando a una situazione di nubi sparse fino alle 05:00, quando la temperatura scenderà a 15,6°C. La umidità si manterrà attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con condizioni di cielo sereno a partire dalle 07:00. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,5°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 2,2 km/h e i 4,8 km/h, con direzione prevalentemente da Nord Est. L’umidità diminuirà progressivamente, favorendo un clima più secco e gradevole.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a caratterizzare la giornata, con temperature che toccheranno il picco di 21,8°C alle 12:00 e mantenendosi sopra i 20°C fino alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 8%, garantendo un cielo limpido e soleggiato. Le condizioni di sereno si protrarranno fino alla sera, quando le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi attorno ai 17,4°C alle 21:00.

Concludendo, le previsioni meteo per Nocera Inferiore indicano una giornata di bel tempo e temperature miti, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori simili. Pertanto, sarà opportuno approfittare di questa stabilità meteorologica per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.6° perc. +15.8° Assenti 4 NE max 4 Grecale 56 % 1025 hPa 4 nubi sparse +15.8° perc. +14.9° Assenti 5 NE max 4.7 Grecale 57 % 1025 hPa 7 cielo sereno +16.8° perc. +15.8° Assenti 3.9 NE max 4.5 Grecale 52 % 1026 hPa 10 cielo sereno +20.8° perc. +19.9° Assenti 1.3 SO max 2.6 Libeccio 38 % 1026 hPa 13 cielo sereno +21.8° perc. +21° Assenti 6.1 OSO max 5.7 Libeccio 36 % 1025 hPa 16 cielo sereno +19.4° perc. +18.7° Assenti 2.7 SO max 4.6 Libeccio 47 % 1026 hPa 19 cielo sereno +18.1° perc. +17.4° Assenti 3.7 ENE max 4.8 Grecale 54 % 1027 hPa 22 cielo sereno +17.1° perc. +16.4° Assenti 5.3 NE max 6.3 Grecale 59 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:49

