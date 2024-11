Previsioni Meteo Nocera Inferiore: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Nocera Inferiore di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 17,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 62%.

Nella mattina, i valori termici subiranno un lieve incremento, raggiungendo i 21°C intorno alle ore 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi sui 20°C. La nuvolosità continuerà a essere presente, ma non si prevedono piogge. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, mantenendo l’umidità intorno al 50%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,2°C. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Inferiore nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Non si evidenziano cambiamenti significativi, e si prevede che la situazione meteorologica rimanga pressoché invariata, con un clima che continuerà a essere gradevole per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.8° perc. +17.3° prob. 19 % 4.1 ENE max 5.1 Grecale 63 % 1026 hPa 4 cielo coperto +17.6° perc. +17° prob. 19 % 3.6 NE max 4.7 Grecale 64 % 1026 hPa 7 cielo coperto +17.8° perc. +17.2° prob. 11 % 3.5 NE max 4.5 Grecale 63 % 1027 hPa 10 cielo coperto +21° perc. +20.4° prob. 15 % 0.6 SE max 3.1 Scirocco 49 % 1027 hPa 13 cielo coperto +21.2° perc. +20.7° Assenti 4.7 SO max 5.8 Libeccio 49 % 1025 hPa 16 cielo coperto +19.8° perc. +19.3° Assenti 1.4 SO max 3.8 Libeccio 56 % 1025 hPa 19 nubi sparse +18.5° perc. +17.9° prob. 2 % 5.5 NE max 7.8 Grecale 57 % 1026 hPa 22 nubi sparse +17.5° perc. +16.9° Assenti 5.9 NNE max 7.8 Grecale 62 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:47

