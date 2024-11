Previsioni Meteo Nocera Superiore: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Nocera Superiore indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 21,3°C e minime attorno ai 15°C. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con direzione prevalentemente da Nord Est. L’umidità si attesterà su livelli moderati, intorno al 65%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, attorno all’8%. Le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà al 65%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che passerà a 57%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,7°C entro le 09:00. Il vento rimarrà debole, con velocità che non supererà i 7 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, attestandosi attorno al 48%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 21,3°C, ma la sensazione termica sarà leggermente inferiore, intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà, arrivando a circa il 49%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 17,2°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo l’umidità attorno al 66%. Non si prevedono piogge, ma la sensazione di freschezza aumenterà con il calare della temperatura.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Superiore nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. È probabile che nei giorni successivi si verifichino condizioni simili, con possibili schiarite nel fine settimana. Gli amanti del clima fresco e delle passeggiate all’aperto troveranno sicuramente opportunità per godere di queste giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Nocera Superiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16° perc. +15.4° Assenti 6.7 NE max 8 Grecale 66 % 1027 hPa 4 cielo sereno +15.4° perc. +14.8° Assenti 7.1 NE max 8.5 Grecale 69 % 1027 hPa 7 nubi sparse +16.3° perc. +15.7° Assenti 6.8 NE max 8.2 Grecale 64 % 1028 hPa 10 nubi sparse +20.8° perc. +20° Assenti 1 SSE max 3.7 Scirocco 44 % 1028 hPa 13 cielo coperto +21.3° perc. +20.6° Assenti 3.9 SO max 3.9 Libeccio 42 % 1027 hPa 16 cielo coperto +19.6° perc. +18.9° Assenti 1.7 SO max 3.4 Libeccio 49 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.5° perc. +17.9° prob. 6 % 4.5 ENE max 5.9 Grecale 56 % 1027 hPa 22 cielo coperto +17.5° perc. +17° prob. 6 % 7 NE max 8.6 Grecale 64 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:48

