Previsioni Meteo Nocera Superiore: il bollettino per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Nocera Superiore si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con piogge che si intensificheranno nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i +11°C e i +14,4°C. La presenza di umidità elevata, che raggiungerà il 85%, contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto con temperature che scenderanno fino a +12,1°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 16,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 69%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai +13°C. A partire dalle 11:00, si registreranno le prime precipitazioni, con piogge leggere che porteranno a un aumento dell’umidità fino al 58%. La velocità del vento continuerà a mantenersi costante, con raffiche che potranno arrivare a 19,5 km/h.

Il pomeriggio sarà il momento più critico della giornata, con piogge moderate che inizieranno a cadere a partire dalle 13:00. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i +11°C. Le precipitazioni saranno più intense, con accumuli che potranno superare i 2 mm. L’umidità salirà fino al 85%, rendendo l’aria particolarmente pesante. Il vento, sempre da Nord Est, si presenterà con intensità vivace, con raffiche che potranno toccare i 22,7 km/h.

La sera continuerà a essere caratterizzata da piogge moderate, con temperature che si manterranno intorno ai +12°C. Le precipitazioni non si fermeranno, e si prevedono accumuli di pioggia leggera fino a 1,42 mm. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’85%, e il vento continuerà a soffiare con una certa intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Nocera Superiore indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Già da mercoledì, si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Nocera Superiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.9° perc. +12° Assenti 12.1 NE max 16.5 Grecale 70 % 1018 hPa 4 cielo coperto +12.3° perc. +11.4° Assenti 12.4 NE max 16.6 Grecale 73 % 1017 hPa 7 cielo coperto +12.8° perc. +11.8° prob. 1 % 11.7 NE max 15.7 Grecale 65 % 1018 hPa 10 cielo coperto +14.1° perc. +12.8° prob. 23 % 11.8 NE max 16 Grecale 47 % 1018 hPa 13 pioggia moderata +11.7° perc. +10.8° 2.06 mm 15.4 NNE max 22.7 Grecale 71 % 1017 hPa 16 pioggia moderata +11.6° perc. +11.1° 2.41 mm 13.9 NE max 20.9 Grecale 85 % 1017 hPa 19 pioggia moderata +12° perc. +11.5° 1.23 mm 17 NE max 25.5 Grecale 85 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +11.9° perc. +11.3° 0.42 mm 14.8 NNE max 20.7 Grecale 84 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:43

