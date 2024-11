Previsioni Meteo Nocera Superiore: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Nocera Superiore indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni atmosferiche si presenteranno stabili, senza precipitazioni significative, e con una leggera brezza che accompagnerà le ore della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. L’umidità sarà alta, attorno al 63%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 5,3 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, intorno al 15%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a salire leggermente, raggiungendo i 21,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 90%, con una leggera diminuzione dell’umidità, che scenderà al 48%. Anche in questa fase della giornata, le probabilità di pioggia rimarranno assenti, e il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1,7 km/h e 4,4 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 19,2°C alle 17:00. Il cielo rimarrà coperto al 100%, ma non si registreranno precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 57%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord Est a una velocità di circa 2,2 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a circa 16,9°C a fine giornata. L’umidità si manterrà attorno al 64%, e il vento continuerà a essere leggero, con velocità che varieranno tra 6,2 km/h e 6,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Superiore indicano una giornata di Venerdì 8 Novembre caratterizzata da un clima mite e stabile, con un cielo prevalentemente coperto e senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto, approfittando di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Nocera Superiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.6° perc. +17.1° prob. 19 % 4.5 ENE max 5.4 Grecale 63 % 1026 hPa 4 cielo coperto +17.4° perc. +16.8° prob. 19 % 4.2 NE max 5.3 Grecale 64 % 1026 hPa 7 cielo coperto +17.6° perc. +17.1° prob. 11 % 3.9 NE max 5 Grecale 64 % 1027 hPa 10 cielo coperto +20.8° perc. +20.2° prob. 15 % 0.7 SE max 3.2 Scirocco 49 % 1027 hPa 13 cielo coperto +21.1° perc. +20.6° Assenti 4.6 SO max 5.7 Libeccio 49 % 1025 hPa 16 cielo coperto +19.7° perc. +19.2° Assenti 1.4 SSO max 3.9 Libeccio 56 % 1025 hPa 19 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° prob. 1 % 6 NE max 8.2 Grecale 58 % 1026 hPa 22 nubi sparse +17.2° perc. +16.6° Assenti 6.8 NE max 8.9 Grecale 63 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.