Previsioni Meteo Nocera Superiore: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Nocera Superiore indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con una leggera presenza di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 9,9°C e i 13,6°C, mentre il vento soffierà con intensità moderata, proveniente principalmente da Nord-Est. L’umidità si attesterà su valori compresi tra il 29% e il 66%, garantendo un clima piuttosto secco.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che scenderà fino a 9,9°C. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature che si aggireranno intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si attesterà attorno al 54%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 12,5 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 80%. Le temperature massime toccheranno i 13,6°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord-Est con intensità leggera. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con temperature in calo fino a 10°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera gradevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 44%, garantendo un comfort termico adeguato.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Superiore nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni generalmente serene. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni nella copertura nuvolosa, senza significative precipitazioni previste. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo fine settimana un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Nocera Superiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.4° perc. +9.1° Assenti 12.3 NNE max 16.9 Grecale 65 % 1016 hPa 4 cielo sereno +9.4° perc. +7.6° Assenti 12 NE max 16.8 Grecale 56 % 1020 hPa 7 cielo sereno +9.4° perc. +7.6° Assenti 11.4 NE max 15.9 Grecale 47 % 1024 hPa 10 nubi sparse +12.5° perc. +10.5° Assenti 9.1 NE max 17.2 Grecale 26 % 1027 hPa 13 nubi sparse +13.6° perc. +11.6° Assenti 9.4 NE max 14.7 Grecale 25 % 1028 hPa 16 nubi sparse +12.1° perc. +10.3° Assenti 6.8 NE max 9.1 Grecale 35 % 1030 hPa 19 cielo sereno +10.8° perc. +9.1° Assenti 7.4 NE max 8 Grecale 43 % 1033 hPa 22 cielo sereno +10° perc. +8.2° Assenti 5.8 NE max 5.7 Grecale 45 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.