Previsioni Meteo Noicattaro: il bollettino per domani domenica 3 novembre

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, Noicattaro si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più limpido durante le ore diurne. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, che si attesteranno intorno ai 19°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera. La presenza di venti moderati contribuirà a mantenere un clima fresco e piacevole, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, che non supererà il 8%. I venti soffieranno da Nord Ovest a una velocità di circa 12,9 km/h, creando una leggera brezza vivace. L’umidità si attesterà intorno al 68%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori che non supereranno il 9%. I venti si manterranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 23 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 19,7°C, mantenendo un cielo sereno e senza precipitazioni. La brezza vivace continuerà a soffiare, con velocità che si attesteranno intorno ai 18 km/h. Anche l’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 64%, rendendo la giornata particolarmente gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 65%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 17°C. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una certa vivacità, con raffiche che potranno arrivare fino a 24 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noicattaro indicano una giornata di Domenica 3 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperato, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’inizio di Novembre particolarmente favorevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Noicattaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.7° perc. +15.3° Assenti 11.6 NO max 23.3 Maestrale 75 % 1023 hPa 5 cielo sereno +15.2° perc. +14.8° Assenti 10.4 ONO max 21.5 Maestrale 76 % 1023 hPa 8 cielo sereno +17.6° perc. +17.2° Assenti 12.6 NO max 20.2 Maestrale 67 % 1024 hPa 11 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° Assenti 15.3 NNO max 19.9 Maestrale 60 % 1024 hPa 14 cielo sereno +19.1° perc. +18.8° Assenti 18.9 NNO max 22.7 Maestrale 66 % 1023 hPa 17 poche nuvole +17.4° perc. +17.2° Assenti 13.4 NNO max 21.2 Maestrale 75 % 1024 hPa 20 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 15.4 NNO max 24.2 Maestrale 76 % 1024 hPa 23 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° Assenti 16.2 NNO max 21.7 Maestrale 71 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:42

