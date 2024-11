Previsioni Meteo Noicattaro: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Noicattaro indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. Con il passare delle ore, il tempo si stabilizzerà, portando a schiarite e a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 16°C nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni meteo saranno dominate da nubi sparse e piogge leggere. La temperatura si manterrà intorno ai 15°C, con una percezione leggermente più bassa a causa dell’umidità che si attesterà attorno al 67%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 20,7 km/h. La probabilità di precipitazioni si attesterà intorno al 16%.

Con l’arrivo della mattina, le piogge leggere continueranno fino alle 08:00, quando si passerà a un cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili, con valori che varieranno tra i 14°C e i 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un tasso di umidità che scenderà gradualmente fino al 50% entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 10 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, e le temperature raggiungeranno il picco di 16,7°C intorno alle 11:00. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi intorno al 4%. Il vento sarà leggero, con intensità che varierà tra i 9 km/h e i 12 km/h.

La sera si preannuncia tranquilla, con un cielo completamente sereno e temperature in calo, che scenderanno fino a 13°C. L’umidità si stabilizzerà attorno al 54%, mentre la velocità del vento sarà molto bassa, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noicattaro nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di stabilità atmosferica. Martedì e mercoledì si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che continueranno a oscillare tra i 13°C e i 17°C. Sarà opportuno tenere d’occhio eventuali cambiamenti, ma per ora il clima si prospetta favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Noicattaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.8° perc. +14.1° 0.22 mm 9.9 NNO max 16.5 Maestrale 69 % 1020 hPa 5 pioggia leggera +14.1° perc. +13.4° 0.18 mm 7.2 NE max 10.7 Grecale 71 % 1020 hPa 8 cielo coperto +15.6° perc. +14.6° prob. 36 % 10.8 ENE max 11.5 Grecale 52 % 1021 hPa 11 nubi sparse +16.7° perc. +15.6° prob. 28 % 12.1 NE max 12.5 Grecale 47 % 1021 hPa 14 poche nuvole +16° perc. +14.9° prob. 4 % 12 ENE max 10.7 Grecale 48 % 1021 hPa 17 cielo sereno +14.2° perc. +13° Assenti 9.6 E max 14.2 Levante 54 % 1021 hPa 20 cielo sereno +13.4° perc. +12.3° prob. 1 % 3.5 SE max 4.6 Scirocco 55 % 1022 hPa 23 cielo sereno +13° perc. +11.9° prob. 1 % 2.5 E max 3 Levante 62 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:34

