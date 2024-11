Previsioni Meteo Noicattaro: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Noicattaro di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da venti sostenuti. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La mattina si presenterà con un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 99% entro le ore centrali della giornata. Le temperature massime toccheranno i 20°C intorno a mezzogiorno, mentre i venti si faranno sentire con intensità crescente, raggiungendo raffiche fino a 85,1 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, Noicattaro avrà un clima relativamente mite, con nubi sparse e temperature che varieranno da 14,5°C a 14°C. I venti soffieranno da Sud-Sud Ovest a una velocità di circa 14,2 km/h, aumentando gradualmente. L’umidità si attesterà attorno al 66%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature saliranno fino a 18°C, mentre i venti si intensificheranno, superando i 25 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 57%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con un cielo completamente coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. I venti, già forti, raggiungeranno raffiche di 60 km/h, creando una sensazione di freddo accentuata. La pressione atmosferica scenderà, contribuendo a un clima instabile.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e i venti continueranno a soffiare con intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 85 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 46%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noicattaro nei prossimi giorni indicano un clima instabile, con venti forti e temperature che varieranno tra i 14°C e i 20°C. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per quanto riguarda il vento, che potrebbe causare disagi. Domani, si prevede un miglioramento, ma le temperature rimarranno fresche, mentre dopodomani si assisterà a un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di schiarite.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Noicattaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14° perc. +13.3° Assenti 16.3 SSO max 33.8 Libeccio 70 % 1009 hPa 5 nubi sparse +14.4° perc. +13.6° Assenti 19.2 SSO max 43.3 Libeccio 68 % 1008 hPa 8 cielo coperto +17.2° perc. +16.5° Assenti 24.2 SSO max 49.9 Libeccio 59 % 1007 hPa 11 cielo coperto +19.3° perc. +18.7° Assenti 28.2 SO max 57 Libeccio 54 % 1004 hPa 14 cielo coperto +19.6° perc. +18.9° Assenti 23.4 SO max 51.7 Libeccio 50 % 1002 hPa 17 cielo coperto +18.6° perc. +17.8° Assenti 33.6 SO max 60.5 Libeccio 52 % 1001 hPa 20 cielo coperto +18.1° perc. +17.3° Assenti 37.3 OSO max 75.5 Libeccio 50 % 999 hPa 23 cielo coperto +17.2° perc. +16.3° prob. 1 % 28.7 O max 59.9 Ponente 51 % 1000 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:28

