Previsioni Meteo Noicattaro: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

Sabato 16 Novembre a Noicattaro si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità e temperature moderate. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa si alternerà a momenti di nubi sparse, mantenendo comunque un clima fresco e umido.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra 12°C e 14,3°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 19 km/h e i 22 km/h, con direzione prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 60-64%, contribuendo a una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, il che permetterà di godere di una mattinata tranquilla, sebbene grigia.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica subirà una leggera variazione. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che toccheranno i 14,5°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, ma con una leggera diminuzione della sua intensità, che si attesterà intorno ai 15-19 km/h. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà alta, attorno al 57-62%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11,2°C. Il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, e il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno al 71%, il che potrebbe rendere l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noicattaro nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con temperature fresche e una copertura nuvolosa persistente. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile prepararsi a un clima umido e fresco, particolarmente nelle ore serali. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione l’abbigliamento adeguato per affrontare le temperature più basse e l’umidità elevata.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.9° perc. +11.8° Assenti 22.6 NNO max 32.6 Maestrale 62 % 1020 hPa 5 nubi sparse +11.9° perc. +10.9° Assenti 19.6 NO max 31.6 Maestrale 67 % 1021 hPa 8 cielo coperto +13° perc. +11.9° Assenti 19 NO max 26.8 Maestrale 61 % 1022 hPa 11 cielo coperto +14.2° perc. +13.2° Assenti 20.4 NO max 24.1 Maestrale 57 % 1021 hPa 14 nubi sparse +14.3° perc. +13.3° Assenti 17.9 NNO max 22.2 Maestrale 58 % 1021 hPa 17 nubi sparse +12.9° perc. +12° Assenti 9.8 NNO max 18.9 Maestrale 68 % 1021 hPa 20 nubi sparse +12.6° perc. +11.7° Assenti 11.1 O max 18 Ponente 67 % 1020 hPa 23 nubi sparse +11.2° perc. +10.2° Assenti 8.1 O max 11.8 Ponente 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:30

