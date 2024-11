Previsioni Meteo Nola: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Nola si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche nuvola che si farà vedere nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, che si manterranno sopra i 15°C durante le ore più fresche della notte e raggiungeranno punte di 22°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 40% e il 70%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 2%. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà le ore notturne, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 21,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 14%. La ventilazione si manterrà leggera, contribuendo a un clima confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 22,6°C, con poche nuvole che non influenzeranno in modo significativo il bel tempo. L’umidità si manterrà attorno al 40%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità leggera, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che passerà a 70%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 17°C. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, creando un ambiente tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nola nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Martedì e mercoledì si prevede un clima altrettanto favorevole, con possibilità di qualche nuvola in più, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un inizio di novembre all’insegna della stabilità meteorologica.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.6° perc. +16.1° Assenti 4.1 NE max 5.3 Grecale 67 % 1025 hPa 4 cielo sereno +15.8° perc. +15.3° Assenti 4.4 NE max 5.6 Grecale 70 % 1024 hPa 7 poche nuvole +16.6° perc. +16° Assenti 4.9 NE max 6.2 Grecale 64 % 1025 hPa 10 cielo sereno +20.9° perc. +20.3° Assenti 2.2 NNO max 3.5 Maestrale 46 % 1025 hPa 13 poche nuvole +22.6° perc. +22° Assenti 4.7 ONO max 4.7 Maestrale 40 % 1023 hPa 16 poche nuvole +20.6° perc. +20° Assenti 5.6 O max 7.7 Ponente 48 % 1023 hPa 19 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° Assenti 2.1 NNO max 3.9 Maestrale 57 % 1024 hPa 22 nubi sparse +17.3° perc. +16.7° Assenti 3 ENE max 4.4 Grecale 61 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:51

