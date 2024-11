Previsioni Meteo Nola: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Nola si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% già dalla mattina, accompagnata da temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero superare i 25 km/h, rendendo la sensazione di freddo più accentuata.

Nella notte, le condizioni meteorologiche inizieranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 13,1°C. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, portando a una diminuzione della temperatura percepita, che scenderà fino a 12°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente coperto e le temperature si aggireranno tra i 12°C e i 14,9°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 12:00. Le precipitazioni saranno accompagnate da una brezza vivace, con velocità del vento che varierà tra i 10 km/h e i 15 km/h. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo valori intorno al 45%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, che passeranno da leggere a moderate. Le temperature scenderanno ulteriormente, con valori che toccheranno i 11,7°C. Le piogge saranno più intense, con accumuli che potranno raggiungere i 2,26 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno all’81%.

La sera si presenterà con condizioni simili, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 11,5°C, mentre l’umidità si avvicinerà all’84%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 30 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Nola indicano una giornata di Martedì 12 Novembre caratterizzata da un clima fresco e piovoso. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni, con una possibile schiarita, ma le temperature rimarranno comunque sotto la media stagionale. È consigliabile prepararsi a un clima umido e fresco, con l’ausilio di abbigliamento adeguato per affrontare le piogge e il vento.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.8° perc. +12° Assenti 11.3 ENE max 17.3 Grecale 68 % 1019 hPa 4 cielo coperto +12.1° perc. +11.2° Assenti 11.7 NE max 17.6 Grecale 70 % 1018 hPa 7 cielo coperto +12.6° perc. +11.7° Assenti 11.8 ENE max 20.8 Grecale 65 % 1018 hPa 10 cielo coperto +14.6° perc. +13.4° prob. 7 % 14 ENE max 23 Grecale 46 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +13.5° perc. +12.3° 0.73 mm 15.3 ENE max 25.3 Grecale 54 % 1017 hPa 16 pioggia moderata +11.9° perc. +11.3° 1.59 mm 14.9 ENE max 27 Grecale 83 % 1017 hPa 19 pioggia leggera +12° perc. +11.5° 0.64 mm 16.7 NE max 30.1 Grecale 84 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +11.6° perc. +11° 0.62 mm 14.1 NE max 22.5 Grecale 83 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:43

