Previsioni Meteo Nola: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Nola indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, per poi aprirsi a nubi sparse. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento della situazione meteorologica, con cieli sereni che domineranno la mattinata e il pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 22,1°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 8,9 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 16,4°C. Con il passare delle ore, si prevede una graduale diminuzione della copertura nuvolosa, portando a un cielo con nubi sparse. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 15,6°C. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, che raggiungeranno i 19°C entro le 9:00. L’umidità sarà contenuta, oscillando tra il 46% e il 58%.

Durante il pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che toccheranno i 22,1°C alle 13:00. Le condizioni di cielo sereno favoriranno attività all’aperto, mentre la ventilazione rimarrà debole, con intensità di vento che non supererà i 3 km/h. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa, contribuendo a un clima piacevole.

La sera si prevede tranquilla, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16,3°C a fine giornata. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole verso le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort climatico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nola nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Giovedì e venerdì si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di giornate piacevoli, ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16° perc. +15.2° Assenti 5 NE max 6.3 Grecale 59 % 1025 hPa 4 poche nuvole +15.1° perc. +14.3° Assenti 5.8 NE max 7 Grecale 63 % 1025 hPa 7 cielo sereno +15.8° perc. +15° Assenti 5.7 ENE max 7.1 Grecale 58 % 1026 hPa 10 cielo sereno +20.3° perc. +19.5° Assenti 3.2 NE max 4.9 Grecale 41 % 1026 hPa 13 cielo sereno +22.1° perc. +21.3° Assenti 1.8 NO max 5.4 Maestrale 35 % 1025 hPa 16 cielo sereno +20.1° perc. +19.3° Assenti 1.6 N max 6 Tramontana 43 % 1026 hPa 19 cielo sereno +18.1° perc. +17.4° Assenti 5.1 ENE max 7.9 Grecale 54 % 1027 hPa 22 cielo sereno +16.7° perc. +16° Assenti 6.4 ENE max 8.6 Grecale 61 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:49

