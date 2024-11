Previsioni Meteo Nola: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 2 Novembre, Nola si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata, passando da condizioni di cielo sereno a nubi sparse e, infine, a cielo coperto. Le temperature varieranno da un minimo di 17,8°C durante la notte a un massimo di 23,6°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,8°C. L’umidità sarà al 52%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1023 hPa. Con il passare delle ore, le nubi sparse inizieranno a fare la loro comparsa, portando a un incremento della copertura nuvolosa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà al 38%, rendendo l’aria più secca e piacevole. Il vento sarà leggero, con velocità che varieranno tra 2,1 km/h e 4,9 km/h, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,5°C. L’intensità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 6,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto e favorevole per attività all’aperto.

La sera porterà un cambiamento, con il cielo che si coprirà completamente. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 18,3°C. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno al 48%. Anche in questo caso, il vento sarà leggero, contribuendo a mantenere un clima fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Nola indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature miti e un aumento della copertura nuvolosa. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un incremento della probabilità di pioggia, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Nola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.5° perc. +16.7° Assenti 1.6 NE max 2.2 Grecale 53 % 1023 hPa 4 nubi sparse +16.8° perc. +16° Assenti 2 ENE max 2.6 Grecale 56 % 1022 hPa 7 poche nuvole +17.8° perc. +17.1° Assenti 2.1 NE max 3 Grecale 53 % 1023 hPa 10 nubi sparse +21.8° perc. +21.1° Assenti 3.5 O max 2.3 Ponente 41 % 1022 hPa 13 nubi sparse +23.6° perc. +22.9° Assenti 4.7 NO max 6 Maestrale 33 % 1021 hPa 16 nubi sparse +21.6° perc. +20.8° Assenti 4.8 ONO max 6.9 Maestrale 38 % 1021 hPa 19 cielo coperto +19.6° perc. +18.9° Assenti 3.3 NNE max 5 Grecale 47 % 1022 hPa 22 nubi sparse +18.3° perc. +17.4° Assenti 4.7 NE max 5.8 Grecale 48 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:53

