Previsioni Meteo Nola: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Nola indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +9,9°C e +15,4°C, mentre i venti soffieranno moderati da Nord Est. L’umidità si presenterà in un range variabile, ma generalmente non eccessivo, garantendo un comfort climatico accettabile.

Durante la notte, il meteo risulterà inizialmente con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai +10,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 43%, con una leggera probabilità di precipitazioni. I venti, provenienti da Nord Est, si muoveranno a una velocità di circa 11,8 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con un cielo che si presenterà sereno e temperature in lieve aumento, raggiungendo i +14,7°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sotto il 30%. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, con intensità che varierà tra 9,5 km/h e 10,7 km/h.

Il pomeriggio porterà un cielo completamente sereno, con temperature che toccheranno il picco di +15,4°C. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 39%, e non si prevedono precipitazioni. I venti si attenueranno ulteriormente, garantendo una giornata tranquilla.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo inizierà a cambiare. La copertura nuvolosa aumenterà, passando a 63% entro le ore serali, e le temperature scenderanno gradualmente fino a +11,3°C. I venti rimarranno leggeri, con velocità che non supereranno i 7,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nola nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali cambiamenti, poiché l’aumento della nuvolosità in serata potrebbe preludere a un cambiamento delle condizioni meteo nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.9° perc. +8.3° prob. 5 % 11.9 NE max 18.4 Grecale 74 % 1018 hPa 4 poche nuvole +9.8° perc. +8.3° prob. 10 % 10.7 ENE max 24.9 Grecale 77 % 1018 hPa 7 nubi sparse +10.6° perc. +9.5° prob. 1 % 10.5 ENE max 21.2 Grecale 71 % 1019 hPa 10 poche nuvole +13.9° perc. +12.6° prob. 2 % 10 NE max 19.5 Grecale 51 % 1019 hPa 13 cielo sereno +15.4° perc. +14° Assenti 8.4 NE max 15.2 Grecale 39 % 1019 hPa 16 cielo sereno +13.7° perc. +12.4° Assenti 8.5 ENE max 12.5 Grecale 49 % 1020 hPa 19 poche nuvole +12.5° perc. +11.2° Assenti 6.5 NE max 11.8 Grecale 55 % 1021 hPa 22 nubi sparse +11.5° perc. +10.3° Assenti 6.9 NE max 10.9 Grecale 61 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:41

