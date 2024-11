Previsioni Meteo Nola: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Nola di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e schiarite. I dati raccolti suggeriscono che la temperatura si manterrà attorno ai 16°C, con una sensazione di freschezza accentuata dal vento che soffierà con intensità variabile. La copertura nuvolosa sarà predominante, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà l’83%. La temperatura si attesterà intorno ai 16°C, con una temperatura percepita di 15,9°C. Il vento, proveniente da Sud Ovest, soffierà a una velocità di 28,1 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 51,3 km/h. L’umidità sarà elevata, intorno all’84%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno sostanziali cambiamenti. La pioggia leggera continuerà a cadere, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 74%. La temperatura salirà leggermente fino a 16,5°C, mentre il vento manterrà una velocità di circa 20 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi, contribuendo a un’atmosfera umida.

Nel pomeriggio, il meteo si presenterà con pioggia moderata e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 16°C, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla presenza di vento forte, con raffiche che potranno superare i 50 km/h. Le precipitazioni saranno più intense, con accumuli che potrebbero arrivare a 2,38 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con una diminuzione delle precipitazioni. Il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura scenderà fino a 12,6°C. Il vento si attenuerà, passando a una brezza leggera, e l’umidità si manterrà attorno al 62%. Le probabilità di pioggia si ridurranno ulteriormente, rendendo la serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nola nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia e nuvole, si prevede un weekend con schiarite e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità atmosferica potrebbe riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Nola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.1° perc. +16° 0.73 mm 24.3 SO max 47.2 Libeccio 84 % 1003 hPa 4 pioggia leggera +16° perc. +15.9° 0.52 mm 20.5 OSO max 42.5 Libeccio 87 % 1003 hPa 7 pioggia leggera +16.5° perc. +16.4° 0.71 mm 20.5 OSO max 41.7 Libeccio 85 % 1003 hPa 10 pioggia moderata +16.8° perc. +16.8° 1.67 mm 26.4 OSO max 53.9 Libeccio 86 % 1004 hPa 13 pioggia leggera +16.5° perc. +16° 0.14 mm 22.3 O max 42 Ponente 69 % 1004 hPa 16 cielo coperto +15.2° perc. +14.5° prob. 22 % 11.2 O max 24.6 Ponente 66 % 1007 hPa 19 poche nuvole +13.6° perc. +12.7° prob. 9 % 4.1 OSO max 6.9 Libeccio 64 % 1010 hPa 22 nubi sparse +13.6° perc. +12.6° prob. 4 % 5.2 NO max 15.3 Maestrale 59 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.