Previsioni Meteo Nola: tutti i dettagli per la prossima settimana 4 – 7 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4% e temperature intorno ai 17°C. Durante la mattina, si prevede un aumento delle temperature fino a 22,4°C e un’umidità che scenderà al 41%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con temperature stabili attorno ai 22,7°C. La sera porterà nubi sparse e una temperatura in calo fino a 17,1°C. Martedì, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature di circa 16,7°C. Mercoledì, si assisterà a un cielo coperto e temperature attorno ai 21,4°C. Giovedì, il cielo sarà coperto con temperature che scenderanno a 15,2°C.

Lunedì 4 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una temperatura percepita di 16,5°C. La velocità del vento sarà di 4 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67% e la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con qualche nuvola che apparirà intorno alle 07:00. Le temperature saliranno fino a 22,4°C alle 12:00, con una temperatura percepita di 21,8°C. La velocità del vento varierà tra 2,3 km/h e 4,2 km/h, mantenendosi sempre da direzione Ovest – Nord Ovest. L’umidità scenderà fino al 41% e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile attorno ai 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22,7°C alle 13:00. La temperatura percepita sarà di 22°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 40%, mentre la pressione atmosferica rimarrà a 1023 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà di nubi sparse con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 69% alle 19:00. Le temperature scenderanno fino a 17,1°C alle 23:00, con una temperatura percepita di 16,5°C. La velocità del vento sarà di 2 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 64%. La pressione atmosferica si manterrà a 1024 hPa.

Martedì 5 Novembre

La notte di Martedì 5 Novembre inizierà con un cielo parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,7°C, con una temperatura percepita di 16,1°C. La velocità del vento sarà di 3,9 km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 4,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65% e la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e diventerà sereno. Le temperature saliranno fino a 21,9°C alle 12:00, con una temperatura percepita di 21,3°C. La velocità del vento varierà tra 1,1 km/h e 5 km/h, mantenendosi sempre da direzione Ovest. L’umidità scenderà fino al 44% e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile attorno ai 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con qualche nuvola che apparirà. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,1°C alle 15:00. La temperatura percepita sarà di 20,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica rimarrà a 1022 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà di nubi sparse con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 34% alle 21:00. Le temperature scenderanno fino a 17,3°C alle 22:00, con una temperatura percepita di 17°C. La velocità del vento sarà di 1,4 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 72%. La pressione atmosferica si manterrà a 1024 hPa.

Mercoledì 6 Novembre

Nella notte di Mercoledì 6 Novembre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 21%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,7°C, con una temperatura percepita di 16,3°C. La velocità del vento sarà di 2,3 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 3,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71% e la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature scenderanno leggermente fino a 21,4°C alle 11:00, con una temperatura percepita di 20,7°C. La velocità del vento varierà tra 1 km/h e 4,4 km/h, mantenendosi sempre da direzione Ovest. L’umidità scenderà fino al 42% e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile attorno ai 1024 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 10%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,8°C alle 14:00. La temperatura percepita sarà di 21,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 42%, mentre la pressione atmosferica rimarrà a 1024 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà di nubi sparse con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 34% alle 21:00. Le temperature scenderanno fino a 17,4°C alle 21:00, con una temperatura percepita di 16,7°C. La velocità del vento sarà di 4,8 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 59%. La pressione atmosferica si manterrà a 1027 hPa.

Giovedì 7 Novembre

La notte di Giovedì 7 Novembre inizierà con un cielo parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa del 62%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,3°C, con una temperatura percepita di 15,6°C. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 7,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61% e la pressione atmosferica sarà di 1027 hPa.

Durante la mattina, il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno leggermente fino a 15,8°C alle 07:00, con una temperatura percepita di 15,1°C. La velocità del vento varierà tra 5,6 km/h e 6,4 km/h, mantenendosi sempre da direzione Est – Nord Est. L’umidità aumenterà fino al 69% e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile attorno ai 1028 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 94%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15,2°C alle 16:00. La temperatura percepita sarà di 14,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica rimarrà a 1027 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà di nubi sparse con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 57% alle 23:00. Le temperature scenderanno fino a 16,7°C alle 23:00, con una temperatura percepita di 16°C. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 60%. La pressione atmosferica si manterrà a 1027 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperato, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 22°C. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, con un aumento della copertura nuvolosa verso la fine della settimana. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

