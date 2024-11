Previsioni Meteo Noto: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Noto di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, per poi diventare completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole. Il cielo sarà sereno e le temperature saliranno fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 27,9 km/h. L’umidità si ridurrà, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a rimanere stabile, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle della mattina, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà su livelli accettabili.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una piacevole serata all’aperto. Anche in questo frangente, il vento sarà leggero, rendendo la serata particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noto nei prossimi giorni sembrano promettere un clima stabile e favorevole. Si prevede che le temperature rimarranno miti, con cieli sereni e poche variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni per trascorrere momenti all’aperto, godendo della bellezza di Noto e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16° perc. +15.6° prob. 7 % 12.6 O max 16.8 Ponente 76 % 1018 hPa 5 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° prob. 2 % 13.7 O max 22.1 Ponente 80 % 1018 hPa 8 poche nuvole +18.4° perc. +18.1° prob. 10 % 15.7 O max 26.5 Ponente 70 % 1019 hPa 11 cielo sereno +20.6° perc. +20.2° Assenti 17.4 O max 21.8 Ponente 58 % 1017 hPa 14 cielo sereno +20.2° perc. +19.8° prob. 2 % 15.7 O max 20 Ponente 60 % 1016 hPa 17 cielo sereno +16.9° perc. +16.6° Assenti 13 O max 15.5 Ponente 76 % 1017 hPa 20 cielo sereno +16.2° perc. +15.9° prob. 8 % 10.5 ONO max 12.2 Maestrale 79 % 1017 hPa 23 cielo sereno +16° perc. +15.7° prob. 17 % 9.4 ONO max 10.8 Maestrale 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:49

